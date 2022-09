Filiale du Groupe Holcim, leader mondial des solutions de construction innovantes et durables, Lafarge mène en France la transition écologique dans le secteur des matériaux de construction. L’entreprise agit sur tous les leviers pour augmenter la performance environnementale des ouvrages et propose des offres bas carbone, comme les ciments ECOPlanet ou les bétons ECOPact, également ancrées dans l’économie circulaire.



En France, l'entreprise compte 4200 collaborateurs et plus de 470 sites industriels répartis sur l’ensemble du territoire, dans les activités du ciment, du granulat, du béton prêt à l’emploi et des Solutions & Produits.



La présence territoriale de Lafarge lui permet d’assurer une couverture géographique optimale et de répondre aux besoins de ses clients, où qu’ils se trouvent, avec des solutions locales. Lafarge accompagne ainsi les collectivités, les entreprises et les particuliers en fournissant des matériaux de construction performants pour les infrastructures, les routes, les immeubles tertiaires et industriels ou encore les logements collectifs et individuels.



Présent sur des marchés en profonde mutation, Lafarge mise sur la recherche pour proposer des solutions constructives et des matériaux innovants et durables, adaptés aux enjeux du monde de demain. Pour cela, l’entreprise dispose du premier centre de recherche sur les matériaux de construction au monde, situé à l’Isle d’Abeau, près de Lyon.



Bétons drainants pour lutter contre l’imperméabilisation des sols et les îlots de chaleur, ciments à bas taux de CO 2 pour limiter l’impact carbone de la construction, bétons à hautes performances pour une durabilité inégalée tout en préservant une grande liberté architecturale, solutions isolantes entièrement minérales et recyclables…



Lafarge, membre de Holcim, bâtit le progrès pour les hommes et pour la planète, en permettant la création de villes plus vertes, d'infrastructures plus intelligentes et l'amélioration du niveau de vie dans le monde entier.



Lafarge France en chiffres :

4 200 collaborateurs sur plus de 470 sites industriels en France

Ciment : 20 sites industriels (7 cimenteries, 1 usine de chaux, 6 usines de broyage, 5 dépôts)

Bétons : 300 centrales à béton

Granulats : 150 sites industriels (carrières, ports et dépôts)

Premier centre de R&D au monde dédié aux matériaux de construction à l’Isle d’Abeau (Isère)

PRODUITS CIMENTS :

Ciment écoresponsable ECOPlanet

Ciments en sac

Chaux en sac

Ciments en vrac

Liants routiers Rolac®

PRODUITS BÉTONS :

Bétons écoresponsables ECOPact

Béton fluide

Béton décoratif

Béton drainant

Béton isolant

Procédé GBE®

PRODUITS GRANULATS :