Les ciments en sacs Lafarge changent de peau : nouveau design et indication de la performance environnementale pour encore plus de clarté

En France, Lafarge dispose de la gamme de ciments la plus complète du marché avec pas moins de 10 produits correspondants chacun à des applications spécifiques. Engagée en coordination avec le groupe Holcim en 2021, la refonte des sacs en France s’intègre dans le nouveau territoire visuel défini au niveau mondial. Fier de ce nouveau design, Lafarge France lance une campagne en 2 temps, combinant une phase de teasing sur les réseaux sociaux et un reveal largement commenté sur la Toile.

Un nouveau design épuré pour offrir une meilleure lisibilité de l’ensemble de la gamme.

Introduction de l’ECOLabel du groupe Holcim pour mieux valoriser les performances environnementales des ciments.

Une campagne 100% digitale et au ton décalé, pour annoncer ce nouveau look.

Nouveau look, même qualité, mêmes performances

Le travail de longue haleine menée par le groupe Holcim a abouti à une nouvelle identité visuelle des sacs, plus moderne et plus épurée. Il s’agit du premier chantier de refonte de packaging d’envergure internationale au niveau du groupe depuis 14 ans, la dernière refonte remontant à 2008.



Une face avant au contenu simplifié : le nouveau packaging se débarrasse d’éléments non essentiels, en mettant clairement en avant l’usage recommandé du ciment et ses atouts clés. Les anciens logos des marques de sac sont abandonnés et laissent la place à un traitement typographique unique, tout en veillant à conserver la couleur historique attribuée à chaque ciment (l’orange du Classic ou le bleu de Fluid, etc.). Enfin, le poids du sac est déporté sur un côté, libérant ainsi plus d’espace. Le résultat : les sacs sont encore plus facilement reconnaissables grâce à une lecture immédiate de leurs qualités.



Un marquage environnemental qui évolue : pour faire connaître le poids carbone des ciments et progresser vers une construction plus responsable, Lafarge affiche dorénavant l’empreinte carbone propre à chaque ciment et la réduction des émissions de CO 2 comparé à un ciment Portland (CEM I). Selon les sacs, cet affichage apparaît de 2 manières :

À l’aide d’un pictogramme en forme de flèche pour les sacs offrant une réduction entre -20% et -30% ;

En appliquant l’ECOLabel, du groupe Holcim, pour les sacs offrant une réduction supérieure à -30%.

La nouvelle forme ne change pas le fond : les ciments de la gamme Lafarge gardent la même qualité et les mêmes performances. Le nouveau design épuré et l’affichage environnemental servent à guider les clients dans le choix de produits nécessaires à leurs besoins, tout comme au respect de la RE2020. L’affichage de la performance carbone a également pour objectif de les inciter à évoluer progressivement vers la réduction de l’impact CO 2 de leurs chantiers.

Une campagne 100% digitale pour interpeller nos clients

Lafarge a conçu, avec l’aide de l’agence Fidji, une campagne 100% digitale pour attiser la curiosité de ses clients, maçons, particuliers et distributeurs, et pour les préparer à ce changement. Sur Facebook, une campagne de teasing, volontairement décalée et donnant peu d’indices, a été orchestrée du 23 août au 5 septembre (succession de 3 posts). Avant d’aboutir à une phase de reveal dévoilant le nouveau design des sacs, également déployée sur une sélection des sites web de la presse spécialisée construction.

Certifiés NF et 100% produits en France, les ciments Lafarge composent la gamme écoresponsable la plus complète sur le marché français. Conçus pour toutes les applications béton et mortier, ils s’adaptent parfaitement aux chantiers neufs ou en rénovation.

Pour en savoir plus exit_to_app