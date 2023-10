Nouvelle gamme de joints de carrelage Weber : haute en couleurs et en performances !

Weber déploie ainsi 10 références de joints, en poudre et en pâte prêtes à l’emploi, pour répondre à chaque besoin (sol, mur, plan de travail), chaque espace (salle de bains, séjour, terrasse ...), en neuf comme en rénovation, et groupées en fonction du bénéfice produit : les joints standards, destinés aux chantiers basiques (attente sur le prix), les joints esthétiques, notamment pour le résidentiel (attente sur le rendu décoratif) et les joints techniques dédiés aux réalisations les plus pointues comme des cuisines collectives , une plage de piscine, une façade ou un dallage de terrasse (attente sur la performance).

Parmi celles-ci, deux nouveautés font leur apparition au sein des joints esthétiques, weberjoint star, polyvalent, et webercolor evolution, prêt à l’emploi. Par ailleurs, deux produits phares bénéficient d’un ajustement formulaire favorisant une mise en œuvre améliorée, weberjoint large et weberjoint HR.

Optimisation également concernant le packaging qui a, lui aussi, été repensé afin d’offrir encore plus de clarté et de visibilité pour une identification rapide et sûre.

Les joints de carrelage Weber affichent la couleur1...

Fruit d’une étude approfondie sur les aspirations et tendances actuelles, en collaboration avec l’agence Nacarat Color Design2, experte en couleur dans le domaine de l’industrie, de l’architecture et de l’identité de marque, le nouveau panel coloriel Weber s’accorde aux intérieurs et extérieurs les plus exigeants. S’invitant des sols aux murs, de la salle de bains à la cuisine, en passant par le salon ou la véranda, le carrelage présente une véritable contribution esthétique et le joint participe activement au résultat final. En effet, avec la collection Les Harmonieuses de Weber, le joint se fait discret voire invisible pour un rendu ton sur ton des plus élégants ou, au contraire, joue la carte du contraste pour devenir presque élément principal de la décoration !

La nouvelle gamme de joints Weber dévoile un choix chromatique varié, déclinant 28 couleurs en vue de répondre à tous les besoins de personnalisation. Une palette minérale offre des ambiances intemporelles et faciles à vivre, avec des noir, gris et blanc (Granit, Acier, Béton, Ciment, Perle, Crème, Faïence...). Un éventail boisé (Orme, Chêne blond, Noyer, Hêtre...) ou aux tonalités chaudes (Terracota, Tomette, Moka, Silex...) privilégie les atmosphères cocooning et réconfortantes. Une déclinaison de vert et bleu (Sauge, Ecume, Brouillard, Océan...) trouve naturellement place dans un intérieur zen et apaisant pour trancher avec un carrelage blanc, faisant passer le joint de figurant au premier rôle déco.

Notons que Weber met à disposition de nouveaux outils adaptés à un usage plus ergonomique, pratique, pour inspirer et simplifier le travail de ses clients et utilisateurs. Ainsi, un nouveau boitier carton FSC recyclable avec des échantillons solides et amovibles facilite la manipulation et le choix des couleurs.

... pour un panel de 10 solutions

Les joints esthétiques Weber accueillent deux nouveautés, aux côtés de la valeur sûre weberjoint intégral (fort de 3 nouvelles couleurs) qui permet d’obtenir un joint rempli jusqu’au nu du carrelage (idéal pour les sols, notamment les planchers chauffants, terrasses et carreaux rectifiés).

Ainsi, disponible dans l’intégralité des couleurs de la collection Les Harmonieuses, weberjoint star a été spécialement pensé pour accompagner les dernières tendances en carrelages (zelliges, terrazzo, écailles de poisson, imitations pierre, béton ou marbre, formats triangle ou hexagone, texturés, mats ou brillants). Polyvalent, aussi à l’aise au sol qu’au mur, en intérieur et extérieur, en neuf ou en rénovation, il bénéficie d’une grande facilité d’application et de nettoyage. Anti- poussière, super hydrofugé (idéal pour les douches), il s’avère particulièrement résistant aux moisissures et aux bactéries, réduisant les efflorescences. Il est aussi adapté pour les piscines privatives et hammams. Circulable après seulement deux heures, weberjoint star offre des délais de chantiers raccourcis et donc, une rentabilité optimisée.

1 - Selon la catégorie de joints : 28 couleurs pour weberjoint star, 15 couleurs pour weberjoint integral, 10 couleurs pour webercolor evolution et weberepox easy, 9 couleurs pour weberjoint flex, 6 couleurs pour weberjoint large, 4 couleurs pour weberjoint fin, 3 couleurs pour weberjoint HR et weberjoint dallage, weberjoint pâte avec 1 couleur.

2 - nacarat-design.com

