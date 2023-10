Faciliter la gestion des ressources humaines et de la paie grâce à un service d’externalisation adapté aux entreprises du BTP

La gestion des Ressources Humaines et de la Paie dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) est particulièrement exigeante. Les entreprises doivent naviguer à travers une législation et des conventions collectives complexes tout en assurant une gestion précise de la paie. BRZ France se positionne comme un partenaire clé pour résoudre ces problématiques.

Externaliser la paie pour plus de simplicité et de fiabilité La gestion de la paie est une tâche complexe et chronophage. BRZ France permet aux entreprises du BTP de se libérer des contraintes liées à la paie et aux déclarations sociales grâce à un service de paie externalisée qui garantit une gestion fiable et sécurisée des paies BTP, tout en offrant un accompagnement de proximité tout au long de l'année. Le service d’externalisation de la paie proposé par BRZ France permet ainsi de simplifier la gestion mensuelle des salaires tout en réduisant jusqu'à 50 % le coût par rapport à une gestion interne. BRZ France garantit la cohérence des données, génère les bulletins de salaire, gère les déclarations sociales, transmet la Déclaration Sociale Nominative (DSN) aux organismes concernés et fournit des services complémentaires, tels que les soldes de tout compte et les attestations de salaire. Les entreprises sont ainsi assurées d'un engagement de résultat, ce qui réduit les inquiétudes liées aux contrôles. De plus, elles bénéficient d'un accompagnement unique de la part des spécialistes de la paie BTP de BRZ France et de la valorisation des heures au Taux Horaire Moyen (THM) réel, basée sur leurs propres données de paie. Découvrez le service BRZ Paie Externalisée. Un accompagnement RH personnalisé En plus de l’externalisation de la paie, BRZ France offre une gamme de services RH dédiés aux entreprises du BTP. Leur équipe de conseillers spécialisés dans le BTP et Experts en Droit du Travail accompagne les entreprises dans la gestion de leurs Ressources Humaines. Les entreprises peuvent investir dans un volume d'heures de prestation, de diagnostics RH à l'accompagnement personnalisé. Grâce à l'expertise des Consultants en Ressources Humaines BRZ France, les entreprises bénéficient de véritables partenaires qui les aident à naviguer dans un environnement réglementaire complexe. BRZ France assure également des relations humaines de qualité, avec des interlocuteurs dédiés, garantissant une meilleure réactivité aux besoins de ses clients. Découvrez le service BRZ Partenaire RH Une offre adaptée à chaque besoin Les packs BRZ Partenaire RH sont conçus pour répondre aux besoins variés des entreprises du BTP. Ils couvrent un large éventail de services, allant des diagnostics RH aux packs d'accompagnement. Par exemple, les clients peuvent bénéficier de services tels que la définition d'un plan d'action, le report des heures non-utilisées lors du renouvellement, et même des visites dans leurs locaux pour une meilleure appréhension de leurs problématiques. Les entreprises du BTP peuvent ainsi obtenir une assistance précieuse dans leurs décisions RH, sans les coûts et les responsabilités liés à l'embauche d'un employé permanent. Testez vos connaissances en RH BTP. Contactez BRZ France pour en savoir plus. Pour en savoir plus exit_to_app