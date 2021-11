Nouvelle génération de manomètres électroniques compacts et robustes testo : mesures rapides et manipulation aisée garanties

Installer, contrôler, entretenir des installations frigorifiques et des pompes à chaleur nécessitent des outils de mesure qui facilitent le travail au quotidien des professionnels par une technologie fiable et intelligente.

Avec leur grand écran graphique et leur boîtier compact et robuste, la nouvelle génération de manomètres électroniques de Testo est plus rapide, plus sûre, plus maniable et plus flexible que jamais pour réaliser des mesures sans fil par Bluetooth 5.0.

testo 550s et testo 557s, le premier choix pour toutes les tâches

Compacts et fiables, les nouveaux manomètres électroniques testo 550s et testo 557s avec blocs de vannes à 2 ou 4 voies rendent les mesures sur les installations frigorifiques et de climatisation plus rapides et faciles que jamais.



L’utilisateur visualise d’un seul coup d’œil toutes les données de mesure grâce au grand écran graphique. Les menus guidés l’accompagne pas à pas tout au long de la mesure et permettent la détermination automatique de tous les paramètres importants de l’installation tels que la surchauffe, le contrôle de chute de pression, le tirage au vide...



Les sondes Bluetooth pour la température, la pression et l’humidité se connectent sans fil et automatiquement à l’appareil. Associées avec l’App testo Smart, elles offrent encore plus de flexibilité pour mesurer et réaliser la documentation rapidement et aisément sur site.

testo 550i, le plus petit manomètre entièrement smart et sans fil

Premier manomètre entièrement numérique, testo 550i permet au technicien de commander entièrement, à l’aide de l’App testo Smart et d’un smartphone/tablette, les travaux de service et de maintenance quotidiens sur les installations de climatisation et frigorifiques ainsi que sur les pompes à chaleur.



Plus petit manomètre électronique du marché, il est équipé d’un bloc de vannes à 2 voies et d’un crochet stable pour réaliser des mesures de manière précise, rapide et confortable.



Comme tous les appareils de la gamme, il est équipé d’un boîtier robuste, résistant à l’eau et à la poussière (indice de protection IP 54).

App testo Smart, l’appli à tout faire

L’App testo Smart permet au technicien de disposer de toutes les applications des nouveaux manomètres électroniques sur son smartphone/ tablette. Evitant toute erreur, tous les programmes de mesure importants sont installés dans le système, tout comme les fluides frigorigènes appropriés pour les différentes installations. Le guidage intuitif de l’utilisateur rend les mesures plus rapides et faciles. Les fonctions de documentations intégrées permettent de générer des rapports directement sur site et d’envoyer les protocoles numériques avec des photos directement par email (fichier PDF ou CSV).

Nouveau vacuomètre testo 552i, sans fil et sans flexible

Parallèlement au lancement de ses nouveaux manomètres, Testo élargit sa gamme de Smart Probes avec un nouveau vacuomètre qui permet de mesurer le vide, rapidement et sur un seul raccord de service : testo 552i. Il se connecte automatiquement aux manomètres électroniques testo 550s et testo 557s via Bluetooth ainsi qu’au testo 550i via l’App testo Smart et émet une alarme directement dans l’App en cas de valeur critique.



Afin de proposer des ensembles prêts à l’emploi répondant à toutes les installations, les nouveaux manomètres électroniques sont proposés en 5 kits.

Pour en savoir plus exit_to_app