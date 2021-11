Nacelle Genie® S®-80 J : le juste nécessaire pour le travail en hauteur

La nouvelle génération de nacelles télescopiques Genie aide les clients loueurs à diversifier leurs flottes pour pouvoir proposer la bonne machine selon le chantier.

S'ajoutant à la nouvelle génération des nacelles télescopiques Genie® S®-J, le modèle Genie S-80 J est la grande sœur du modèle Genie S-60 J, récemment lancé. Ces nouvelles nacelles télescopiques sont taillées pour réaliser des applications en hauteur et offrent le juste necessaire en performance attendue par les opérateurs pour le travail en hauteur avec grande portée horizontale. La nacelle Genie S-80 J offre une capacité de charge sans restriction de 300 kg pour permettre à deux occupants du panier de faire leur travail en embarquant leurs outils, une hauteur de travail de 26.4 m avec une portée horizontale de 16,8 m et un pendulaire de 1,8 m.



Pour davantage de productivité, la nouvelle nacelle Genie S-80 J est suffisamment légère (10.433 kg) pour être équipée de quatre chenilles indépendantes brevetés Genie TraXTM et de l'essieu oscillant actif : le premier et unique modèle de nacelles à proposer une option chenilles dans la catégorie des 26 m.

Chef de Produits Genie chez Terex AWP, Sean Larin nous dit : "L'arrivée de ce deuxième modèle qui incarne le juste necessaire, est pour les sociétés de location, une réelle opportunité de développer leur retour sur investissement (rROIC) : en effet, elle leur permet de diversifier leurs flottes de nacelles Genie et ainsi de proposer la machine répondant exactement aux besoins des chantiers. Équipés avec un nouveau système Genie TraX, ces modèles offriront une capacité tout-terrain exceptionnelle et une plus faible pression au sol pour minimiser les dommages en travaillant sur des surfaces sensibles, comme l'herbe grasse, la boue, le sable et la neige, tout comme sur des surfaces plus dures, comme les graviers, les cailloux, le béton ou l'asphalte."



D'après Sean, dans une flotte de location, le modèle Genie S-80 J arrive en parfait complément de la très populaire nacelle Genie S-85 XCTM (Xtra CapacityTM), particulièrement adaptée aux tâches lourdes. Par exemple, la nacelle Genie S-80 J est idéale pour travailler en hauteur :

En construction générale

En maintenance

En opérations d'inspection

En peinture

En revanche, dit-il, les nacelles Genie S-85 XC sont parfaites pour des tâches lourdes comme :

En construction commerciale et industrielle

En structures, électricité et plomberie

En applications spécialisées

Le juste nécessaire de série

Selon Sean, "la nouvelle nacelle Genie S-80 J comporte de série tout ce dont les opérateurs ont besoin pour bien travailler." Cette nouvelle nacelle est équipée d'une transmission 4x4 et d'un essieu oscillant actif, ce qui procure une vraie performance tout-terrain, sans verrouillage de l'essieu en élévation, sur sites non aménagés ou surfaces difficiles.



Le très faible poids de 10.433 kg de la machine permet de n'exercer qu'une faible pression au sol pour une machine de cette catégorie et grâce à sa garde au sol haute, la machine peut aisément franchir des pierres, des trottoirs, des arêtes de remorques ou d'autres obstacles quotidiens, permettant ainsi aux opérateurs d'évoluer plus efficacement sur les chantiers. Le design compact de la machine, son poids léger et sa compacité en position repliée permettent également aux sociétés de location de l'ajouter à d'autres machines sur une seule remorque.



Équipée d'un moteur diesel Kubota développant 37 kW (49 ch) et disponible en version Stage V, la nacelle S-80 J conjugue les atouts d'une productivité sur chantiers en restant à la bonne taille et d'une simplicité d'entretien et de maintenance.



En adéquation avec les besoins des sociétés de location en termes de faibles coûts de propriété, le design du bras à simple abaque de la nacelle télescopique Genie S-80 J accélère les temps d'inspections, de maintenance et de réparations avec moins de points d'inspection générale et de pièces d'usure, ce qui réduit de coûteux temps d'immobilisation.



Pour maximiser le temps d'utilisation et augmenter le rROIC des sociétés de location, la nacelle Genie S-80 J bénéficie de conception, de pièces et d'accessoires communs avec les autres produits Genie des flottes de location.



Une productivité mondiale

Comme la nouvelle nacelle télescopique Genie S-60 J, le prototype du modèle Genie S-80 J est conçu pour répondre aux besoins des chantiers dans le monde entier. Équipée de série de la technologie Genie de capteur de charge pour une bonne précision de la charge et le calibrage à vide sur site, elle est ainsi en conformité avec les directives de surcharge des standards européens EN280, américains ANSI A92, canadiens CSA B354 et australiens AS 1418.10. Son fonctionnement à simple abaque facilite le calibrage et la recherche de panne, grâce à l'utilisation de composants et de capteurs simples et fiables.



Équipée d'un système de contrôle perfectionné de type CAN, les opérateurs vont trouver que la configuration des commandes sur la nacelle Genie S-80 J est intuitive et cohérente avec les autres nacelles Genie, ce qui rend son fonctionnement facile et direct. Elle est équipée de série d'un écran digital LCD placé sur le panneau de commandes au sol, qui fournit en temps réel des données et des recherches de pannes directement sur la machine. De plus, ce modèle est compatible avec l'outil de diagnostic portatif Genie Tech Pro LinkTM pour encore plus de facilité pendant les mises à jour de la machine, son calibrage et la recherche de pannes, même depuis le panier de la nacelle, sans besoin d'ordinateur portable ni d'accessoires supplémentaires.



Le système de contrôle de type CAN de cette nacelle permet également de contrôler davantage de données à distance, donnant des informations détaillées sur la machine avec le système télématique Genie Lift ConnectTM : les sociétés de location peuvent alors en optimiser l'utilisation, simplifier la logistique, mieux prévoir la maintenance et même diagnostiquer des problèmes à distance, ce qui réduit le coût de fonctionnement et maximise le profit.



Et pour satisfaire les exigences de sécurité sur chantiers, ce nouveau modèle est équipé de série du système d'Alarme de Contact Genie Lift GuardTM.



Des accessoires qui augmentent la productivité

Toutes les options et accessoires communs aux nacelles Genie sont disponibles sur le nouveau modèle Genie S-80 J, dont :

Le générateur Genie Lift Power TM 3 kW et 12kW

3 kW et 12kW Accessoires Genie Lift Guard TM (alarme, ligne de vie et grille de protection autour du panier)

(alarme, ligne de vie et grille de protection autour du panier) Fixations de berceaux pour panneaux et tuyaux

Kits de protection d'avion et d'univers hostiles

Pour en savoir plus exit_to_app