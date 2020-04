À l’achat d’une maison à rénover, quand les enfants grandissent, lorsque l’on souhaite entreprendre la réhabilitation d’un appartement locatif ou de chambres d’hôtel, etc., l’aménagement optimisé de la salle de bain est au centre des réflexions. Tendance et gage de praticité, la double vasque séduit de plus en plus les maîtres d’ouvrage. Elle apporte du cachet à cet espace à vivre et supprime les « embouteillages » du matin quand toute la famille se réveille à la même heure !

Porté par un esprit d’innovation depuis plus de 75 ans, le spécialiste français de l’équipement sanitaire VALENTIN a conçu une solution exclusive qui facilite le remplacement d’un lavabo simple par une double vasque. Baptisée « Tubulure gain d’espace Bi-Matière 2 vasques », elle assure un raccord sur une seule sortie, rapide, au millimètre et sans travaux. Plus besoin d’une deuxième sortie grâce au « T » intégré ! Des tubes de trop plein peuvent être ajoutés et le siphon peut être posé de manière asymétrique, à droite ou à gauche du montant central du meuble. Un gain de temps et une source de confort pour les propriétaires comme pour les plombiers !



Cette nouvelle « Tubulure gain d’espace Bi-Matière 2 vasques » vient enrichir la gamme CONNECTIC®* développée par l’équipe R&D du fabricant VALENTIN. Elle intègre trois technologies innovantes (CONNECTIC, SPACE FIT et FIT EXPRESS), qui permettent de : diviser par dix le temps de pose**

s’adapter à toutes les configurations

maximiser l’espace de rangement sous les vasques * Composée de 8 produits certifiés NF. Elle se décline en version évier et lavabo (siphons et tubulures de raccordement).

** En comparaison à un système traditionnel. TECHNOLOGIE CONNECTIC® Les bagues de raccordement avec joints encliquetés garantissent un emboîtement simple sans serrage ni vissage. Les professionnels gagnent en temps et en confort lors de l'installation. Fiables, les joints assurent une étanchéité totale et durable. TECHNOLOGIE SPACE FIT Les tubes se coulissent pour un réglage précis d'un simple geste. La « Tubulure gain d'espace Bi-Matière 2 vasques » s'ajuste en hauteur (de 56 à 135 mm), en profondeur (de 95 à 305 mm selon la position du coude) et en largeur (de 128 à 430 mm selon la position du coude). Déporté, le siphon est installé dans le fond du meuble pour optimiser l'espace avec seulement 46 mm d'encombrement sous le lavabo. Pratique dans les salles de bain où chaque cm2 de rangement est compté. TECHNOLOGIE FIT EXPRESS Les joints surmoulés (bi-matière), les bagues encliquetées et les joints sont intégrés directement sur les tubes pour une mise en oeuvre aisée sans outil spécifique. Plus de risque de perte lors du montage ou de joints mal positionnés qui entraînent d'éventuelles fuites !