Nuki Keypad 2.0 : entrée par empreinte digitale ou par code

Nuki élargit sa gamme d’accessoires pour la famille de produits Nuki Smart Lock 2.0, 3.0 et 3.0 Pro avec le Keypad 2.0 et son capteur d’empreintes digitales. Le processeur haute performance détecte et vérifie l'empreinte en une seconde, ce qui fait de l’empreinte digitale non seulement une option hautement sécurisée, mais aussi rapide et pratique.

En bref

Nuki présente le Keypad 2.0 avec scanner d'empreintes digitales.

Compatible avec les Nuki Smart Lock 2.0, Nuki Smart Lock 3.0 et Nuki Smart Lock 3.0 Pro

L'empreinte digitale est détectée en 1 seconde environ.

Auto-apprentissage : l'empreinte digitale s'affine à chaque utilisation.

Alimentation via 4 piles AAA avec une autonomie d'environ 12 mois.

Jusqu'à 20 empreintes digitales et 200 codes possibles.

Disponible prochainement au prix de 159 euros.

Un moyen rapide et sûr de déverrouiller

Grâce à la serrure intelligente Nuki, vous pouvez entrer dans votre maison sans clé physique. À l'avenir, votre smartphone pourra également rester à la maison. Désormais, il vous suffit de poser votre doigt sur le Keypad 2.0 et la porte s'ouvre comme par magie.



Installer une Nuki Smart Lock se fait en quelques minutes sans outils et sans travaux, simplement sur la serrure en place. À partir de là, il est possible d’ouvrir et de fermer la porte très simplement à l’aide d’une application. Reste que ce simple geste n’est pas si évident pour tous, par exemple pour les personnes âgées ou les enfants qui ne sont pas encore équipés d’un smartphone. Nuki propose désormais une solution encore plus simple qui se passe de tout objet et ne nécessite aucun code que l’on peut oublier.



La technologie haute performance du Keypad 2.0 permet une détection précise de l'empreinte digitale en une seconde environ, la porte s'ouvre après environ trois secondes.



Cette reconnaissance rapide de l'empreinte digitale rend possible un accès presque instantané sans smartphone ou montre connectée. Le scanner d'empreintes digitales auto-apprenant fonctionne même pour les enfants dès qu'ils sont en âge de fréquenter l'école primaire.

L’empreinte est infaillible

En effet, le tout nouveau Keypad 2.0 intègre un lecteur d’empreinte digitale aussi pratique qu’infaillible. Il se fixe à l’extérieur du logement par une bande adhésive fournie ou par deux vis, au choix. Une fois installé, il suffit de lui apprendre l’empreinte par l'application, ce qui ne prend qu’un instant. Ensuite, pour ouvrir la porte, il suffit de poser son doigt sur l’emplacement prévu et l’ouverture est immédiate et parfaitement sécurisée. En effet, le Keypad 2.0 communique avec la serrure par un code unique en Bluetooth et l’empreinte, unique aussi, ne peut pas être imitée.

Le scanner apprend à chaque accès

Le corps humain, y compris l'empreinte digitale, est en constante évolution. Pour garantir un fonctionnement optimal de l'accès par empreinte digitale à tout moment, chaque fois qu'une empreinte digitale enregistrée est détectée et vérifiée, elle est ajoutée à l'enregistrement. Grâce à cette optimisation permanente, même les empreintes digitales des jeunes enfants, qui évoluent rapidement, sont reconnues en permanence, du moment qu'ils utilisent régulièrement le scanner d'empreintes digitales.

Pour les enfants et les grands parents

L’entrée par lecture d’empreinte s’avère particulièrement pratique pour les enfants avant qu’ils n’aient leur propre smartphone. En rentrant de l’école seul par exemple, il suffit que le petit dernier pose son doigt sur le lecteur et la porte s’ouvre. Il en va de même pour les personnes âgées peu familières avec l’usage d’un smartphone et même plus généralement pour tous ceux qui préfèrent ne pas sortir leur téléphone ou en être tributaire. Pas besoin d’emporter le smartphone pour aller acheter le pain ou faire un jogging autour du quartier ! C’est tout aussi pratique pour donner accès à l’homme ou la femme de ménage, d’autant que comme pour le code, on peut définir des plages horaires ou des périodes pendant lesquelles l’empreinte permet d’ouvrir la porte.

20 empreintes digitales et 200 codes

Le Keypad 2.0 enregistre jusqu'à 20 empreintes digitales. De plus, 200 codes d'accès individuels à 6 chiffres peuvent être attribués. Les empreintes digitales peuvent être créées et sauvegardées à l'aide de l'application Nuki, en posant plusieurs fois le doigt sur le capteur. Il est alors possible d’attribuer un nom individuel à chaque empreinte digitale. Tout comme pour le Keypad de la première génération, toutes les autorisations d'accès sont sauvegardées sur la Nuki Smart Lock et non sur le Keypad 2.0, offrant ainsi une sécurité supplémentaire.

Un clavier numérique conçu pour une sécurité maximale

En dehors de sa fonction de lecteur biométrique, le Keypad 2.0 permet aussi d’ouvrir la porte avec un code à six chiffres qui peut être attribué de manière permanente ou ponctuelle et révoqué à tout moment. C’est pratique, surtout lorsque l’accès n’est pas régulier, par exemple pour des visiteurs ponctuels. De même, en appuyant sur un bouton en sortant, la serrure connectée Nuki verrouille la porte sans autre action.

Le 0 est absent !

Bien observé. Le Keypad 2.0 affiche les chiffres de 1 à 9, et comme le Keypad de la première génération, il n'a pas de 0, car c'est un moyen simple mais efficace d'augmenter la sécurité des codes attribués. En raison de l'absence du 0, les dates d’anniversaires ne peuvent pas être utilisées comme codes. Quand il s'agit de créer un code à 6 chiffres, les gens ont tendance à choisir les dates d’anniversaires, qui peuvent facilement être découvertes par des tiers.

Pour la location

Pour les locations courte durée, le Keypad 2.0 est également très pratique. Ainsi, les locataires disposent d’un code pour la période de location alors que les propriétaires et le personnel auront accès par leur empreinte. D'autant plus qu'il est possible d'enregistrer jusqu'à 20 empreintes digitales différentes. Pas la peine de se soucier de son autonomie car les piles qui l’alimentent durent environ un an avant de nécessiter un remplacement.

