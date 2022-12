Rénover son bâtiment avec des systèmes de mesure et de pilotage : une opération rentable !

Le prix de gros de l’électricité pour 2023 en France a battu un record le 26 août dernier : plus de 1 000 € le mégawattheure (MWh) contre 85 € un an plus tôt. Sans atteindre cette hausse vertigineuse, les prix ont été multipliés en moyenne par 6 en un an. Une situation qui a poussé certains acteurs de l’énergie à déclarer l’état d’urgence énergétique, avec des risques sérieux de tension sur le réseau d’électricité et de coupures dès cet hiver !

Néanmoins, pour ne pas verser dans le catastrophisme, des solutions existent pour contrer cette flambée des coûts de l’énergie. Le secteur du bâtiment par exemple constitue un gisement d’économies à ne surtout pas négliger. Il représente 44 % de la consommation totale d’énergie, dont 30 % sont perdus dans des bâtiments mal exploités. Le gouvernement a déjà pris conscience de ce potentiel d’économies, et proposé au fil des ans bon nombre de plans de rénovation, pour inciter notamment à mieux isoler ou à remplacer sa vieille chaudière par une pompe à chaleur.

Objectif : rénovation du parc tertiaire et mesure de la consommation

L’Etat s’est également doté d’une stratégie réglementaire ambitieuse, pour les constructions neuves, avec la RE2020, mais aussi pour une rénovation massive du parc existant. En particulier, il s’est adressé aux propriétaires des 300 000 bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m², pour exiger qu’ils réduisent progressivement leurs consommations d’énergie jusqu’à 60 % d’ici 2050, via le dispositif Eco Energie Tertiaire. Le principe ? Un suivi de la mesure des consommations d’énergie des bâtiments, qu’il conviendra de remonter sur la plateforme OPERAT de l’ADEME, afin de constater les réductions d’énergie attendues. La mesure permet par ailleurs d’identifier aisément les postes les plus consommateurs sur lesquels agir pour devenir plus efficace : le chauffage et la climatisation, suivis souvent par l’éclairage. À eux trois, ces postes représentent 50 % des consommations d’énergie dans le tertiaire !

La mesure, pour comprendre où sont les gaspillages

Et pourtant, 90 % des bâtiments ne sont toujours pas connectés à un logiciel de visualisation de leurs données énergétiques. Sans cette mesure, impossible de savoir comment l’énergie est consommée dans le bâtiment et de prendre les bonnes décisions d’économie. « Comment peut-on, en effet, réduire une valeur sans l’avoir mesurer au départ ? » interroge Julian El Khoury, Directeur Digital Power chez Schneider Electric France. « Cette mesure permettrait d’économiser 15 à 30 % d’énergie sur sa facture ! 15 %, c’est déjà plus que l’effort demandé par le gouvernement aux entreprises dans le contexte actuel de la crise énergétique : 10 % en l’espace de 2 ans. »

Piloter son bâtiment, c’est économiser

Et on peut faire mieux encore, avec le pilotage des consommations du bâtiment. La mesure alliée au pilotage permet d’optimiser ses économies d’énergie, jusqu’à 40 %. Et pourtant aujourd’hui, seuls 6 % des bâtiments sont équipés d’un système de pilotage, autrement dit d’un système de Gestion Technique du Bâtiment (GTB). « La GTB est un organe indispensable au bon fonctionnement du bâtiment, en termes de confort, exploitation et services, affirme Nathalie Champeaux, Directrice Marketing Digital Building chez Schneider Electric France. Elle permet aussi de consommer au juste besoin dans le bâtiment. Selon le baromètre 2021 de l’Immobilier Responsable de l’OID, une GTB permettrait d’économiser 53 % d’énergie, rien qu’en contrôlant le chauffage et la climatisation, qui sont les principaux postes de consommation d’énergie dans le bâtiment. »

Il est donc temps de rénover son parc tertiaire avec des solutions de mesure et de pilotage. Il serait dommage d’attendre alors que des dispositifs d’aide existent pour financer ces systèmes d’efficacité énergétique, à l’instar des Certificats d’Economies d’Energies (CEE). Le retour sur investissement avec l’installation d’une GTB est de surcroit plus rapide, en balance avec l’élévation des cours de l’énergie : 3 à 5 ans il y a un an ; 1 à 3 ans aujourd’hui. « Et si votre bâtiment dispose déjà d’une GTB, poursuit Nathalie Chapeaux, vous pouvez aussi la moderniser, ce qui est encore plus économique. Les deux tiers des GTB ne seraient en effet pas opérationnelles ou conformes aux réglementations. » L’objectif de cette modernisation est d’ajouter des composants connectés, qui n’étaient pas intégrés au système d’origine, pour en améliorer les performances énergétiques, pour renforcer la cybersécurité et l’interopérabilité avec les équipements du bâtiment, ou encore pour accéder plus aisément aux données afin d’optimiser l’expérience des usagers et faciliter le travail de maintenance.

Quelles solutions choisir ?

La performance de certains logiciels pour le suivi de la mesure, tels que EcoStruxure™ Power Monitoring Expert dans les grands bâtiments, ou EcoStruxure™ Facility Expert dans ceux de taille plus modeste, n’est plus à prouver. Power Monitoring Expert (PME) est un système de gestion de l’énergie multifluide, multisite et interopérable. Facility Expert (FE) est un logiciel de supervision Plug&Play facile à intégrer et à utiliser. Ces outils permettent de collecter les données, de les agréger et de les contextualiser, pour identifier les gisements d’économie d’énergie, mais aussi pour connaître en permanence l’état de son installation pour qu’elle fonctionne plus longtemps. Ils sont déjà largement éprouvés avec de nombreux retours d’expérience. Dans le monde, on compte 25 000 installations avec PME et le nombre d’exploitants de petits bâtiments satisfaits par FE se comptent par centaines, rien qu’en France. Découvrez en vidéo l’exemple de l’Université Grenoble Alpes, équipée avec PME, connecté à plus de 300 000 centrales de mesures dans 500 000 m² de bâtiments sur un campus de 175 hectares.

Côté pilotage du bâtiment, la GTB dernière génération comme EcoStruxure™ Building Operation (EBO) est composée de capteurs (sondes de température ou de pression, par exemple) et d’actionneurs (contacteurs de pilotage de l’éclairage, vannes de régulation d’une chaudière…), qui remontent des informations aux automates et contrôleurs. Au-dessus, EBO compte une supervision qui fédère l’ensemble des automates, tout en apportant une interface homme-machine. Elle constitue ainsi la colonne vertébrale du bâtiment qui collecte 95 % des informations. Bonus avec EBO : parce qu’elle est interopérable, cette solution est capable de remonter les données de tous types d’équipements du bâtiment, via le protocole de communication Bacnet IP. Il suffit de renseigner l’adresse IP de l’équipement pour communiquer avec lui. Mais qui dit interopérabilité, dit aussi risque de faille de sécurité puisque les équipements parlent tous d’une même voix. C’est pourquoi EBO est l’un des premiers systèmes à intégrer le protocole Bacnet Secure, pour sécuriser tous les échanges. Si cela ne suffisait pas, cette GTB compte en plus le composant Secure Boot, un micrologiciel qui garantit qu’il n’y aura aucun risque de falsification au démarrage de l’automate. Enfin, pour garantir le confort d’utilisation des applicatifs de l’entreprise par les usagers, EBO répond à la norme SAML 2.0 d’authentification, couplée à l’Active Directory du client pour gérer la politique de mot de passe des collaborateurs en toute sécurité.

Pour savoir quels leviers activer pour optimiser l’efficacité énergétique des bâtiments, consultez, ci-dessous, notre brochure qui détaille les quatre étapes pour réduire les consommations d’énergie.

Pour en savoir plus exit_to_app