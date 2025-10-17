Nuki Home Solutions est l’un des principaux fournisseurs de solutions d'accès intelligent pour la rénovation en Europe.



Une équipe, une mission :



« Nous révolutionnons la manière dont les gens accèdent à leur domicile en leur offrant une expérience connectée et sans faille. Nos produits sont simples, facilitent la vie et accompagnent nos clients de façon fiable. Nous devons notre succès à notre équipe diversifiée et dynamique. Nous nous concentrons sur l’essentiel et nous évoluons constamment. », déclare Martin Pansy, PDG de Nuki, expliquant la mission de l'entreprise.



Nuki Home Solutions GmbH a été fondée à Graz en 2014.



Après une campagne de crowdfunding réussie en 2015, l'entreprise a connu une croissance régulière et emploie désormais plus de 80 personnes.



En plus de la version 2.0 actuelle de la Nuki Smart Lock, du Nuki Opener et d'une large gamme d'accessoires, Nuki travaille en permanence sur le développement de solutions d'accès intelligent pour un avenir sans clé.



Le savoir-faire de NUKI :

NUKI SMART LOCK : Avec la Nuki Smart Lock, vous pouvez ouvrir aisément votre porte d’entrée avec votre smartphone. Cette serrure de porte électronique s’installe ultérieurement en quelques minutes.

NUKI COMBO : Cette combinaison intelligente est l’entrée en matière idéale dans l’univers de la maison connectée. Le Nuki Combo comprend la Nuki Smart Lock et le Nuki Bridge. Vous pouvez ainsi ouvrir aisément la porte d’entrée avec votre smartphone et profiter de tous les avantages de votre serrure de porte électronique lors de vos déplacements.

NUKI OPENER : Le Nuki Opener est la solution d’accès pour logements collectifs pouvant être installée ultérieurement. Il se raccorde directement à l’interphone en place dans votre appartement. De là, il actionne le buzzer pour ouvrir la porte d’entrée de votre immeuble.

NUKI BOX : La Nuki Box est la solution complète pour pénétrer dans un immeuble par la porte principale ou pour déverrouiller les portes des parties communes sans utiliser de clé. La Box, installée par le gestionnaire ou le propriétaire de l’immeuble de manière invisible derrière la plaque de sonnerie, ajoute de nombreuses fonctionnalités numériques à la serrure de porte électrique.