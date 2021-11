Objectif prescription : monitorez la présence de vos marques et produits dans les DCE

Le contenu des CCTP issus des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) est une remarquable source d’information pour identifier les marchés sur lesquels vos marques et produits sont prescrits. Producteur de données exclusives pour le marché de la construction et du bâtiment, EXPLORE a développé un outil adapté aux professionnels de la prescription qui analyse les contenus des CCTP pour en tirer toute la valeur. Thomas Musnier, Responsable de Marché nous présente la solution.

Thomas, pouvez-vous présenter la solution en quelques mots ?

En contact régulier avec les industriels du bâtiment, nous avons identifié un besoin récurrent d’identifier l’intensité de leur présence au « cœur du réacteur », à savoir les documents relatifs aux consultations rédigés par la Maîtrise d’Ouvrage. Dans ce cadre, nous avons imaginé une réponse très opérationnelle, prenant appui sur l’analyse des Documents de Consultation disponibles sur la plateforme EXPLORE : les CCTP, les BPU, les DPGF et les plans.



Concrètement, ça marche comment ?

Notre outil recherche et analyse en temps réel le stock de plus de 15 millions de CCTP indexés et le flux des CCTP des marchés publics sourcés quotidiennement par nos équipes suivant vos critères, sachant que 92% des marchés publics sourcés par EXPLORE sur le segment BTP sont associés à un DCE. Le moteur de recherche va permettre de requêter sur vos références, les produits de vos concurrents ou des produits équivalents en requêtant par mots clés dans les dossiers de consultation des entreprises.



Quelles sont les possibilités de recherche ?

Les modalités de requêtes permettent d’interroger la base par mot clé (marque, nom de produit, numéro de référence) ou expression exacte (« bêton isolant »), en excluant certains termes. L’applicatif permet ainsi d’analyser les citations par type de marché (travaux, fournitures, services), la nature de construction (travaux neufs, rénovation…), le département d’exécution du marché, la date… Il est ainsi possible de sélectionner uniquement les appels d’offre en cours. La recherche effectuée permet d’accéder à la liste de marchés, de trier dans la liste de résultats... Le nombre de dossiers et les extraits de cahiers des charges concernés par l’analyse sont facilement accessibles.



Comment accède-t-on aux résultats ?

Un tableau de bord permet de visualiser simplement différentes notions à partir des recherches : la densité par zones géographiques au département, les top 3 des départements, l’évolution des prescriptions…

En quoi la solution apporte encore plus de valeur aux équipes ?

En prenant appui sur un recherche dans les CCTP, un simple clic vous permet d’accéder à d’autres facettes d’analyses permettant d’identifier quels sont les Maîtres d’Ouvrage qui citent le plus les produits dans leurs consultations, quels sont les Bureaux d’Etudes qui les prescrivent, et quelles sont les entreprises de travaux qui ont remporté les marchés dans lesquels ces produits sont cités. Grâce à l’analyse multicritères des DCE, on peut évaluer concrètement l’impact des actions de prescription et celles de ses concurrents.



Quels sont les profils susceptibles d’être intéressés par la solution, pour quels bénéfices ?

Nous avons déployé le moteur auprès de deux grandes catégories d’utilisateurs :

Les profils marketing pour une meilleure compréhension du paysage concurrentiel et des cibles à adresser dans le cadre des campagnes de prospection,

Les équipes commerciales pour optimiser les approches directes, du sourcing hyper ciblé au suivi de comptes prioritaires.

En conclusion, que doit-on retenir ?

Avec le moteur de ciblage, toutes les parties prenantes parviennent à établir clairement le chaînage Maître d’Ouvrage <> Marché <> Prescripteur <> Produit <> Entreprise attributaire (pose et travaux). C’est la vision 360° des acteurs clés de votre business, à partir de vos centres d’intérêt.

