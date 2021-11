ARCHITECT AT WORK - ARCHITECT MEETS INNOVATIONS BORDEAUX - Parc des Expositions - 2e édition Jeudi 2 & vendredi 3 décembre 2021

Architect At Work se tiendra pour la deuxième fois, les 2 et 3 décembre 2021, au Parc des Expositions de Bordeaux. Cet événement atypique, réservé aux architectes et autres prescripteurs, présentera une sélection de plus de 400 nouveaux produits ainsi qu’un programme d’interventions réalisées par des architectes et experts reconnus.

Un concept novateur et haut de gamme

Evénement réservé exclusivement aux architectes et architectes d’intérieur, ARCHITECT@WORK dispose d’une scénographie originale qui lui confère une atmosphère feutrée et raffinée. Cet événement s’inscrit dans une démarche hautement qualitative.

C’est en effet un comité de sélection qui choisit les nouveautés des industriels qui peuvent être présentées. Cette procédure apporte, pour le visiteur, la garantie de réaliser une visite enrichissante.

En outre, des boissons et en-cas sont à disposition toute la journée ; une attention fort appréciée de tous !

Exposition matériaux : ‘BIOM’, capter le vivant’

Le Centre de Ressources Innovathèque nous invite à venir découvrir une sélection de matières variées sur la thématique de la nature, un important panel de matériaux, procédés et systèmes bio inspirés qui puisent de manière directe ou indirecte leur genèse de notre environnement.

Matières bio sourcées : porcelaine issue de coproduits, panneau MDF assemblé grâce à une résine d'origine végétale, textile de raisin, bois hybride translucide...

Matières bio fabriquées et vivantes : mycélium, photobioréacteurs pour systèmes de façades, micro algues photoluminescentes...

Innovations biomimétiques : nouveau concept de cellules solaires, système d’accroche inspiré des geckos, traitement photocatalytique virucide...

Le monde du vivant est une source d’inspiration intarissable et un véritable levier d’innovation pour imaginer les matériaux de demain.

Exposition photographique : ‘REGARD SUR 10 ANS D’ARCHITECTURE PAR MICHEL DENANCÉ’

ARCHITECT@WORK a invité le photographe spécialisé en architecture, Michel Denancé, à se promener dans ses archives. La sélection de photographies qu’il propose met en valeur des bâtiments très, peu ou pas publiés, modestes ou coûteux, minuscules ou pharaoniques, qui répondent à des programmes très divers.

L’exposition permet de découvrir la singularité du regard de ce studio de photographie et constitue en même temps un portrait en creux de la production architecturale de la décennie.

Interventions : Thème ‘L’ARCHITECTURE DU VIVANT’

Comment l’architecture s’inspire-t-elle du vivant ? La nature propose des modèles de constructions efficaces et intelligentes. Et aujourd’hui, des architectes imitent ces processus du vivant, s’en inspirent et les intègrent dans leurs nouvelles réalisations pour répondre aux enjeux climatiques et environnementaux.

Les invités de cette cession d’ARCHITECT@WORK BORDEAUX sont appelés à rebondir sur ce thème et à partager, avec nous, leurs enseignements.

Le programme des interventions de cette édition comportera notamment les conférences de :

Olivier Raffaëlli -Triptyque Architecture, Paris,

Duncan Lewis -Scape Architecture, Bordeaux,

Hervé Potin -Guinée*Potin Architectes, Nantes,

Gauthier Claramunt et Alexandre Crampes -Dauphins Architecture, Bordeaux.

un ‘Portrait d’agencement’ avec, pour la présentation de la refonte des magasins Canelés Baillardran, :

Angèle Baillardran, directrice, Canelés Baillardran,

Frédéric Escoubet, architecte d’intérieur, FELAA Architectes,

Jean-Marie Chevalier, gérant, ASA Agencement.

Exposition photographique : [PRAd’A], RETOUR SUR LES ÉDITIONS 2016-2019

Le 308-Maison de l’Architecture poursuit son objectif de promotion de la richesse et de la diversité des productions architecturales contemporaines de la région Nouvelle Aquitaine en présentant une exposition rétrospective des deux premières éditions du Palmarès Régional d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine [PRAd’A].

En 2016 et 2019, 356 projets ont été soumis aux jurys par 194 agences d’architecture participantes. 111 projets ont été retenus à concourir pour un total de 10 lauréats et 13 mentions. L’édition 2022 voit plus grand à l’échelle de la Nouvelle- Aquitaine. Elle conserve sa particularité avec des catégories adaptées à la taille des projets (S, M, L, XL) et non à leur typologie (logement, équipement sportif etc.) tout en amplifiant sa communication en direction des territoires hors Métropole.

Animation : LANCEMENT DU [PRAd’A] 2022, rediffusion et animation radio sur mezzanine.archi

Le 308-Maison de l’architecture associé à l’Ordre des Architectes de Nouvelle- Aquitaine, avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et en rtenariat avec les Maisons de l’Architecture du territoire (Limoges, Pau, Poitiers), lance la troisième édition du Palmarès Régional d’Architecture en Nouvelle- Aquitaine [PRAd’A].

Dans le cadre de ce lancement, des émissions et interviews de lauréats des 2 premiers prix seront réalisées en direct d’ARCHITECT@WORK BORDEAUX via la web radio dédiée à l’architecture : www.mezzanine.archi

Pièces artistiques : MICHEL LAURENT, sculpteur métal

Souhaitant faire le lien entre l’art et l’architecture, ARCHITECT@WORK Bordeaux 2021 ne dérogera pas à la règle et présentera des œuvres monumentales du sculpteur métal, Michel LAURENT.

ARCHITECT@WORK Bordeaux : un programme riche et animé à découvrir sans modération !

Parc des Expositions de Bordeaux - 2 & 3 décembre 2021 - 10h00 / 19h00

Attention : ARCHITECT AT WORK est un événement réservé strictement aux prescripteurs du secteur de la construction.

Entrée rapide et gratuite via pré enregistrement sur le site internet. Pass sanitaire requis

