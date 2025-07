Clearsight : le verre antireflet qui efface les reflets pour une meilleure vue

Un verre pensé pour tous les environnements

Le Clearsight est un verre antireflet conçu pour améliorer la transparence dans de nombreuses applications et de nombreux lieux, que l’on ait besoin de verre simple, trempé thermiquement ou assemblé en verre feuilleté. En effet, le verre Clearsight peut être sécurisé de toutes les manières disponibles pour répondre aux normes dans les lieux recevant du public tels que les centres commerciaux ou simplement pour améliorer sa résistance dans le cas d’applications plus spécifiques telles que des cloches en verre, par exemple.

Un vitrage adapté à de nombreux usages

Que ce soit pour une vitrine de magasin, une fenêtre panoramique, un présentoir de musée ou un espace d’accueil, ce verre apporte un vrai confort visuel. Il permet de mieux voir de l’intérieur vers l’extérieur et inversement et de mettre en valeur les objets exposés, sans être gêné par les reflets.

Des performances fiables et durables

Grâce à une couche déposée par pulvérisation magnétron sur une ou deux faces, la réflexion lumineuse passe sous la barre des 1 %, contre environ 8 % pour un vitrage classique. L’effet est immédiat, la lumière passant à travers la vitre est plus abondante, la vue est plus nette, les détails plus visibles.

Clearsight affiche ainsi jusqu’à 99 % de transmission lumineuse en simple vitrage, tout en gardant une apparence neutre et une bonne stabilité des couleurs. Il peut être utilisé trempé ou non, feuilleté pour plus de sécurité, ou intégré à un double ou triple vitrage avec une couche à basse émissivité (iplus 1.1), pour améliorer ses performances thermiques.

Performances en un coup d'œil

Type de vitrage Transmission lumineuse (TL) Réflexion (RL) Ug (W/m².K) Simple vitrage jusqu'à 99 % ≤ 1 % 5.6 - 5.8 Double vitrage jusqu'à 92 % ≤ 2 % 1.1 Triple vitrage jusqu'à 85 % ≤ 4 % 0.6

Clearsight Lite : pour les vitrines réfrigérées

La version Clearsight Lite, pensée pour les meubles frigorifiques des boutiques, permet une très bonne visibilité des produits en rayon. Quant à Clearsight Lite Comfort, il ajoute une couche basse émissivité qui améliore l’isolation thermique, limitant ainsi les pertes d’énergie.

Un produit robuste et simple à transformer

Le Clearsight se travaille comme un vitrage classique. Il peut être découpé, percé, façonné, trempé thermiquement, intégré en vitrage isolant (double ou triple), sans altération de ses propriétés optiques. Il bénéficie d’une durée de stockage illimitée et ne nécessite pas de film de protection.

Un choix responsable

Certifié Cradle to Cradle Bronze, il contient près de 10 % de verre recyclé, est produit dans des usines certifiées ISO 14001, et ne libère aucun COV. Il répond aux besoins actuels de performance, de durabilité et de transparence, dans tous les sens du terme.

