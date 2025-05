Deux offres épargne exclusives* à saisir jusqu’au 31/12/25

Du 1er mai au 31 décembre 2025, profitez de deux offres promotionnelles exceptionnelles et cumulables* :

un bonus***** annuel de 1 % net **** sur le rendement du support en euros pour 2025 et 2026 (sur la part du versement investi au prorata temporis de la date d’investissement).

**** sur le rendement du support en euros pour 2025 et 2026 (sur la part du versement investi au prorata temporis de la date d’investissement). 0 % de frais sur vos versements libres******.

Ces avantages s’appliquent aux versements effectués sur les contrats BATI épargne** et BATIPLACEMENT Multicompte***, pendant la période promotionnelle.

Alors boostez votre épargne sans attendre !

Pour effectuer un versement, rien de plus facile : vous pouvez le faire soit directement depuis vos services en ligne, en vous connectant sur votre espace client, soit en contactant votre conseiller ou son assistant(e).

Vous souhaitez en savoir plus sur ces offres ?

Complétez le formulaire disponible via le lien ci-dessous pour être recontacté(e) par votre conseiller.

* Offres soumises à conditions. S'agissant du bonus annuel, il s'applique sous réserve du respect des conditions prévues par le règlement de l'offre de taux boosté et selon les modalités prévues par ce règlement.

** Contrat collectif d’assurance-vie multisupport à adhésion facultative dont les garanties sont exprimées en unités de compte et/ou libellées en euros assuré par SMAvie BTP.

*** Contrat collectif de capitalisation multisupport nominatif à adhésion facultative dont les droits sont exprimés en euros et en unités de compte assuré par SMAvie BTP.

**** Net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux et fiscaux

***** Cliquez ici pour accéder au règlement de l'offre de taux boosté.

****** Offre réservée aux adhérents des contrats BATI épargne** et BATIPLACEMENT MultiCompte*** et applicable uniquement sur les frais de versements libres effectués du 01/05/2025 au 31/12/2025 sous condition de respecter le montant minimum de versement requis (indiqué ci-après). Les autres frais, notamment mais pas exclusivement les frais de gestion, s’appliquent conformément aux dispositions contractuelles. Pour un versement initial, le montant minimum de versement requis est de 5 000 € ; pour un versement libre complémentaire, ce minimum est de 1 500€ (ou 500 € pour un versement effectué depuis vos services en ligne). Au terme de l’opération, les sommes investies sur le support en euros SMAvie BTP qui auront bénéficié d’un supplément de rémunération au 31 décembre 2025 et/ou au 31 décembre 2026, se verront appliquer les conditions standard du support en euros SMAvie BTP.

Ces informations sont fondées sur la réglementation en vigueur au 28/04/2025 et ne constituent pas un conseil ou un avis juridique ou fiscal. Document publicitaire, sans valeur contractuelle - Seule la notice d’information a une valeur contractuelle.

Les unités de compte présentent un risque de perte en capital. SMAvie BTP ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur, celles-ci étant sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des marchés financiers.