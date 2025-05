Deceuninck : nouveaux profilés sous-toiture recyclables

Des solutions performantes pour la protection durable des toitures

Spécialiste reconnu du PVC pour le bâtiment, Deceuninck propose une gamme complète de systèmes de sous-toiture alliant robustesse, esthétisme et facilité de pose. Conçues pour résister aux infiltrations, aux vents violents et aux agressions climatiques, ces solutions offrent également une finition soignée et moderne.

Nouveauté 2025 : le profilé P150 – 300 mm de largeur, 100 % recyclable

Avec son nouveau profilé de sous-face alvéolaire de 300 mm de large et 10 mm d’épaisseur, Deceuninck répond aux tendances architecturales actuelles et aux attentes des professionnels du bâtiment. Ce produit est particulièrement adapté aux projets d'habillage contemporain des façades et des toitures.

→ Caractéristiques du profilé P150 :

100 % recyclable

Pré-percé pour une pose rapide

Système rainure et languette clipsable pour un maintien optimal

Imputrescible, résistant aux chocs et aux intempéries

Fabrication française et garantie 10 ans

Longueurs disponibles : 4 m et 6 m selon coloris

5 coloris : blanc, gris clair, anthracite, beige, noir

Une gamme complète pour la finition et la protection des toitures

Deceuninck propose une solution globale de profilés de finition en PVC pour protéger efficacement la toiture et valoriser l’architecture :

Bandeaux de rives alvéolaires ou cellulaires : protègent la charpente tout en servant de support aux gouttières, caches-moineaux ou sous-faces.

Sous-faces en PVC alvéolaire : disponibles en plusieurs longueurs et épaisseurs, elles assurent une finition durable entre la planche de rive et la façade.

Tous les éléments sont imputrescibles, résistants aux fissures, et garantis 10 ans.

Des finitions personnalisées et fonctionnelles

Afin de s’adapter à tous les styles de façades, Deceuninck propose une large gamme d’accessoires de finition : jonctions, angles, pièces intérieures et extérieures. Des éléments fonctionnels peuvent également être intégrés, comme des ventilations ou des spots lumineux, pour allier design et praticité.

Les profilés sont disponibles dans une palette étendue de couleurs et textures :

Imitation bois naturel ou coloré

Teintes mates ou lisses

Une démarche écoresponsable pour un habitat durable

Les solutions Deceuninck sont pensées pour répondre aux enjeux environnementaux actuels. Entièrement recyclables et conçues pour durer, elles nécessitent peu d’entretien et s’inscrivent dans une logique de construction responsable.

De la rive au bandeau, en passant par les sous-faces et les accessoires de finition coordonnés, Deceuninck offre aux professionnels comme aux particuliers des solutions durables, esthétiques et performantes pour protéger et personnaliser chaque projet.

