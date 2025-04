Le système Cortizo 70 PVC est spécialement conçu pour répondre aux exigences du marché français. Ce système complet propose de nombreuses possibilités de configuration, offrant ainsi des solutions sur mesure pour chaque projet de fenêtres PVC et portes PVC.

Caractéristiques techniques du Cortizo 70 PVC :

Le système Cortizo 70 PVC se distingue par ses 5 chambres d’isolation dans le dormant et l’ouvrant, assurant un confort thermique et acoustique exceptionnel à l’intérieur des bâtiments. Avec une profondeur de dormant de seulement 70 mm, il combine des performances thermiques élevées avec un design moderne et fonctionnel. La composition chimique des profils garantit des performances mécaniques et esthétiques supérieures, offrant ainsi une résistance et une durabilité exceptionnelles.

Les nombreuses configurations du système incluent :

4 variantes de dormant monobloc

3 variantes de dormant de rénovation

Portes et fenêtres coulissantes en ligne

Avantages du CORTIZO 70 PVC :

Grâce à un fort pourcentage de dioxyde de titane (TiO2), le système Cortizo 70 PVC offre plusieurs avantages notables :

Haute résistance aux rayons ultraviolets

Amélioration de la résistance mécanique

Aspect esthétique uniforme et blanc pur

Durabilité accrue grâce à une meilleure résistance au vieillissement

grâce à une meilleure résistance au vieillissement Réduction du jaunissement et des excès de brillance grâce à l’utilisation d’un faible pourcentage de carbonate de calcium (CaCO3)

grâce à l’utilisation d’un faible pourcentage de Meilleure résistance aux chocs et possibilité de soudure de haute qualité

et possibilité de soudure de haute qualité Profil de classe S pour un climat rigoureux, assurant une protection maximale contre le rayonnement solaire

pour un climat rigoureux, assurant une protection maximale contre le rayonnement solaire Sécurité renforcée avec une résistance aux chocs de classe II

Qualité et finition supérieure

Pour garantir une finition impeccable, Optimedia utilise la technique de soudage V-Perfect, assurant des soudures propres et durables. En termes de design, une large gamme de couleurs est disponible, avec plus de 70 films décoratifs différents pour répondre aux préférences esthétiques de chaque client.

Efficacité énergétique optimale

Le système Cortizo 70 PVC permet l’utilisation de vitrages jusqu’à 42 mm d'épaisseur, garantissant ainsi une performance énergétique maximale. Optimedia propose également une large gamme de vitres thermopan à double ou triple vitrage, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client pour assurer un confort thermique et acoustique tout au long de l’année.



Géométrie du système

Possibilités d’ouverture: Ouverture intérieure / À frappe / Oscillo-battante / À soufflet.

Profondeur du dormant: 70 mm.

Hauteur apparente: 70 mm • Profondeur d’ouvrant: 70 mm Dimension maximale: L 1200 mm / H 1600 mm.

Épaisseur max. du vitrage : 42 mm.

Poids maximum / vantail : 130 kg.

Isolation thermique : UW ≥ 0.9W/m2K Performance acoustique : RW ≥ 46 dB.

