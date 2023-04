Optimedia : Système CORTIZO 70 OC HO pour fenêtres et portes avec châssis Monobloc

Dans le contexte actuel, l'efficacité de tous les processus de production et d'installation des menuiseries est essentielle. Les caractéristiques de la série monobloc COR 70 OC HO avec dormant monobloc permettent de simplifier le processus de production et de réduire le temps d'assemblage et la pose finale dans toutes les situations. Cela élimine à la fois la nécessité d'utiliser des profilés complémentaires et la nécessité de clipser les bouchons.



En termes de design, Optimedia offre la possibilité de couper et de souder le profilé à 45 degrés. Pour conserver l'aspect moderne du système, de multiples options de configuration de fenêtres et de portes sont disponibles, y compris la ferronnerie, les poignées ou le drainage caché, mais aussi l'option de ferronnerie pour un haut niveau de sécurité. Du point de vue des finitions, nous proposons une large gamme de couleurs RAL (y compris texturées), de revêtement effet bois, mais aussi de couleurs anodisées.

Pour une efficacité énergétique maximale de la fenêtre, le système permet des vitrages jusqu'à 40 mm d'épaisseur. En ce sens, Optimedia propose à ses clients une gamme variée d'emballages thermopan de deux ou trois bouteilles. Ils répondent aux besoins spécifiques de chaque client, assurant un confort thermique et acoustique tout au long de l'année.

Géométrie du système

Possibilités d’ouverture: Ouverture intérieure / À frappe / Oscillo-battante / À soufflet

Profondeur : 70 mm

Hauteur apparente : 66 mm

Profondeur d’ouvrant : 78 mm

Dimension max. du vantail : L1300 mm / H2400 mm (Standard solution) - L1200 mm / H3500 mm (Ferrure HD (à frappe))

Épaisseur max. du vitrage : 40 mm

Poids maximum / vantail : 160 kg

Isolation thermique : UW ≥ 1,0 W/m2K

Performance acoustique : RW ≥ 46 dB

Pour en savoir plus exit_to_app