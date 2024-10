Nouvelle gouvernance pour Cetih, qui annonce de nouvelles nominations

Cetih fait évoluer sa gouvernance. L’entreprise industrielle renforce ainsi sa position sur ses marchés stratégiques et peut continuer à dynamiser ses activités, tout en s’appuyant sur les compétences internes du groupe.

De nombreux mouvements ont été observés au sein de la direction de Cetih, à la fin de l'été. La Compagnie des Équipements Techniques et Industriels pour l’Habitat (CETIH) a pris la décision de remodeler sa gouvernance pour mieux faire face aux différents enjeux du marché. Par ailleurs, cette évolution s’est également révélée nécessaire pour adapter l’entreprise industrielle au besoin d’agilité, de spécialisation et à sa taille.

Ces changements ont permis à Cetih de renforcer sa position sur ses marchés stratégiques et ses trois activités fortes : les portes, les fenêtres et la rénovation énergétique.

L’entreprise demeure ainsi un acteur engagé sur l’enveloppe de l’habitat et la rénovation énergétique, et continue d’œuvrer pour que ses produits et services contribuent à la raison d’Être qu’elle a adoptée en 2021 : s’engager pour une entreprise et un habitat harmonieux, durables et tournés vers l’Humain.

La réorganisation de la gouvernance permet au groupe de consolider les synergies internes avec la mutualisation des ressources, des expertises et des fonctions transverses pour créer une structure robuste et mieux répondre aux attentes de ses clients. Pour Cetih, c’est également un moyen de renforcer son agilité en permettant à chaque activité d’être plus autonome et plus intégrée, pour gagner en réactivité et mieux se différencier sur le marché.

Deux nouveaux directeurs fraîchement nommés

Cette nouvelle organisation par activité a entraîné la nomination de deux nouveaux directeurs. Thibaut Briand devient ainsi directeur de l’Activité Portes. Arrivé chez Cetih il y a plus de 14 ans, il a joué un rôle clé dans le développement des activités industrielles du groupe et est membre du comité exécutif. L’entreprise va ainsi pouvoir compter sur son expertise en management, amélioration continue et RSE. Le nouvel homme fort pilotera désormais l’ensemble des activités de Cetih dans le secteur des portes, tout en continuant à superviser le SAV.

« L’envie de donner du sens à la performance m’a fait rejoindre en 2010 Cetih, où j’ai eu l’opportunité d’occuper différentes fonctions. C’est avec fierté, enthousiasme et un grand sens des responsabilités que je prends aujourd’hui la direction de notre Activité Portes. Cetih, entreprise à mission, porte une ambition majeure et l’Activité Portes est engagée dans la transition écologique et la décarbonation. Pour atteindre ces objectifs, je souhaite avec notre collectif continuer à consolider nos fondamentaux autour de l’innovation, de la Qualité de service, et de notre ancrage RSE », témoigne Thibaut Briand.

Arnaud Hennequin est quant à lui nommé directeur de l’Activité Fenêtres, marché sur lequel Cetih est actif depuis plus de 10 ans. Présent au sein du groupe depuis plus de 25 ans, et membre du comité exécutif, il a dirigé les activités Fenêtres, Energie et Achats de Cetih. Son savoir-faire dans la gestion de sites industriels, sa connaissance de notre environnement de la menuiserie et son implication dans le développement de nouvelles opportunités, comme le rachat des établissements Bignon, constituent des atouts majeurs pour accompagner l’activité dans son développement.

« C’est avec un réel plaisir que je poursuis mon parcours professionnel riche, dans la menuiserie et chez Cetih, pour relever ce nouveau challenge en tant que directeur de l’Activité Fenêtres. Avec l’ensemble des équipes, nous aurons à cœur de garantir la qualité, la performance et l’innovation de nos produits au service de nos clients SWAO et Bignon », confie Arnaud Hennequin.

Un départ à la retraite et d’autres nominations

Outre ces deux nominations, Éric Chalançon, directeur commercial Cetih, prendra sa retraite en décembre prochain après une carrière de plus de 36 ans au sein de l’entreprise. D’ici son départ, il continuera à piloter l’activité ouvrants de CENOV et accompagnera les équipes commerciales dans leur évolution.

Un nouveau directeur commercial Portes a également été nommé, en la personne de Jean-Louis Biton. Il pilote les équipes commerciales France et export du groupe : Bel’M, Zilten, CID, Bel’M Entrance Doors ainsi que CENOV à partir de janvier 2025, appuyé par les directeurs des ventes dédiés à chaque marque. Grégory Debliqui, directeur commercial Fenêtres pilote quant à lui les équipes commerciales Swao et Bignon avec le soutien des chefs des ventes également dédiés aux différentes marques.

« Cette organisation contribuera à la robustesse de Cetih, en associant des activités renforcées et des fonctions expertes transverses pour mieux satisfaire nos clients, mieux nous différencier sur le marché et continuer à avancer sur notre chemin d’Entreprise à Mission », précise François Guérin, PDG de Cetih.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Cetih