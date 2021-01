La gestion des investissements des bâtiments demande d’être rationnalisée et optimisée alors même que l’évolution rapide des usages et des besoins les rendent incertains. Dès lors, comment apporter un accompagnement solide et objectif aux décisionnaires ?

Le casse-tête de la gestion des investissements

Impossible de penser les bâtiments d’aujourd’hui sans prendre en compte les enjeux de durabilité. Qu’il s’agisse de la construction, de la modernisation ou de la maintenance, l’ensemble des dépenses liées à l’équipement des bâtiments doit être planifié. Pour autant, il est complexe d’anticiper ces dépenses tant les usages des équipements sont amenés à évoluer. Il est donc d’autant plus difficile de gérer les investissements que les besoins futurs sont méconnus.

Les apports des technologies numériques

Les nouvelles technologies constituent de puissants outils pour accompagner les décisionnaires dans la gestion de leurs investissements. La data, par exemple, permet d’anticiper les besoins pour prendre de meilleures décisions, plus objectives. L’internet des objets (IoT), qui se développe sur de nombreux équipements, va permettre de collecter les données directement. En intégrant ces données dans un système d’Intelligence Artificielle, elles vont être analysées et traitées pour tirer des informations qui vont permettre de rationnaliser et d’optimiser les investissements. Parmi les équipements des bâtiments, l’ascenseur constitue un point de passage clé. Il bénéficie de ces évolutions technologiques et devient un lieu privilégié pour la collecte d’information.

KONE partenaire de la gestion des investissements

Pour anticiper les investissements notamment liés à la maintenance et à la modernisation des ascenseurs, un nouvel outil tel que KONE 24/7 Planner va offrir une visibilité complète sur l’état des ascenseurs. Afin d’optimiser la gestion des investissements sur la base de données réelles, celles-ci sont collectées directement à partir des équipements. Ainsi, les informations rassemblées offrent une vision complète non seulement sur l’état des ascenseurs (usure, sécurité, efficacité énergétique) mais aussi sur les usages et les besoins (gestion des flux, utilisation).

KONE 24/7 Planner analyse les données, les compile et élabore un plan pluriannuel d’investissements qui est conforme aux besoins réels à la fois à court, moyen et long terme, en toute transparence. Les tableaux de bord ont été conçus pour être facilement lisibles et simplifier la budgétisation des investissements selon différents scénarios (accessibilité, sécurité, esthétique / confort, etc…).

Ainsi, les dépenses sont priorisées en fonction des besoins réels des bâtiments et rend la gestion des investissement plus sereine.

