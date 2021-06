Optimiser le travail sur site grâce à la géolocalisation de véhicules

Pour de nombreuses entreprises, les véhicules de société restent sur les sites de travail pendant de longues périodes et ne sont utilisés que pour effectuer de courts trajets. Quand un système de suivi des véhicules peut-il créer des économies pour une entreprise dans cette situation ? La réponse est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Explorez avec Quartix cinq façons différentes d’obtenir un retour sur investissement.

Contrôle du temps sur site

À quelle fréquence pensez-vous que vos employés arrivent tôt ou repartent après leurs heures de travail ? Pensez-vous qu’ils sont plus susceptibles d’arriver en retard et de repartir plus tôt ? Cela peut être difficile à deviner sans rapport d’activité.



Si l’on considère le taux horaire d’un employé à 25€ de l’heure, cela signifie que chaque heure perdue par un employé coûte 25€ à votre activité. Ce coût augmente considérablement chaque jour lorsque plusieurs employés ne respectent pas le temps requis sur site. Vous pourriez investir une partie de cette somme sur la mise en place de la géolocalisation pour vos véhicules, ce qui vous permettrait d’avoir davantage d’informations sur les heures de départ et d’arrivée de vos employés.



Quartix propose des feuilles de temps pour chaque véhicule et vous aide à configurer des alertes en cas d’arrivée en retard ou de départ plus tôt. Vous pouvez également, grâce au Geofencing, délimiter une zone autour de vos sites et paramétrer une plage horaire pour les entrées et sorties de zone de vos véhicules.



Afin de mettre les économies en perspective, analysons le coût de plusieurs employés quittant régulièrement leur lieu de travail 30 minutes plus tôt. Prenons le cas d’une entreprise de 20 employés, tous susceptibles de rentrer chez eux avant la fin de leur horaire. Si les employés sont payés 25€ de l’heure, cette entreprise risque de perdre 250€ dû aux départs avant l’heure sur une journée et 1 250€ sur une semaine. Si l’entreprise disposait d’un moyen pour identifier, corriger et améliorer ce genre de comportement, elle pourrait économiser jusqu’à 65 000€ par an.



Ce petit changement peut générer d’importantes économies, et ce n’est que le début.

Attribution efficace des interventions

Certaines interventions peuvent être assignées au dernier moment. Dans cette situation, essayez-vous d’envoyer l’employé le plus proche sur le site ? Grâce au système de géolocalisation de véhicules de Quartix, c’est facile ! Vous pouvez effectuer une recherche par code postal et accéder à une liste de vos véhicules en fonction de leur proximité. Cela vous permet de connaître précisément la position de votre chauffeur le plus proche du lieu de l’intervention. Attribuer l’intervention à l’employé le plus proche vous permet non seulement de réduire votre consommation de carburant, mais aussi d’optimiser votre productivité et d’améliorer la satisfaction client.



Si une entreprise de plomberie ou de chauffage est contactée d’urgence pour une fuite, il est important d’envoyer rapidement le technicien le plus proche du lieu d’intervention. Le taux horaire des employés mentionné précédemment s’applique aussi dans ce cas. Faire attendre les clients peut vous coûter cher, aussi bien en termes de temps que de renommée. De plus, le temps supplémentaire du conducteur nécessaire pour un trajet plus long et le carburant utilisé ont également un prix.



L’attribution efficace des interventions aux chauffeurs selon leur proximité peut même permettre à certaines entreprises d’éviter des sanctions en cas de retard chez un client ou encore en cas de non-respect du délai imparti convenu pour une intervention.

Analyse du kilométrage personnel

Certaines entreprises permettent à leurs employés d’utiliser leurs véhicules en dehors des heures de travail. D’autres peuvent autoriser leurs employés à effectuer des trajets privés. Cependant, il est difficile d’attribuer les coûts d’exploitation aux trajets professionnels ou privés sans une complète visibilité de l’activité de votre flotte durant la journée. Il est également difficile de savoir si vos chauffeurs respectent les règles liées à l’utilisation personnelle des véhicules.



Une entreprise d’aménagement paysager pourrait autoriser ses employés à rentrer avec les utilitaires après le travail. Toutefois, le gérant pourrait refuser l’utilisation des utilitaires à ses employés le week-end. De plus, si ces utilitaires ne sont pas assurés pour les trajets privés, l’entreprise risque une lourde amende en cas d’accident en dehors des heures de travail. La géolocalisation vous offre de nombreux outils pour veiller au respect des dispositions liées aux véhicules de société, comme des alertes de geofencing, des rapports de trajet et des carnets de route quotidiens.



La géolocalisation vous permet d’identifier facilement l’activité de vos véhicules en dehors des heures de travail. Si vous pouvez réduire le kilométrage privé de 15 km par semaine, le coût de la géolocalisation est alors amorti.



Les données de géolocalisation peuvent aussi être fondamentales en cas d’utilisation d’un véhicule de société en dehors de votre activité. Vous devriez être informé de toute intervention liée à votre entreprise et de toute utilisation incorrecte de vos véhicules.



Si vous avez autorisé l’utilisation de vos véhicules pour des trajets privés, un système de géolocalisation vous aidera à différencier les trajets professionnels des trajets personnels et leurs coûts inhérents. Aussi, vous pourrez savoir si vos véhicules ont été utilisés sur une période donnée. Nous apporterons davantage d’explications ci-dessous.

Mise à l’arrêt du moteur

En général, un moteur en marche gaspille environ 5 litres d’essence par heure. Le coût moyen de 5 litres d’essence est d’environ 7 €. Il est bien évidement possible de laisser vos véhicules à l’arrêt moteur en marche de temps en temps, mais à quel prix ?



Le système de Quartix analyse le temps d’arrêt moteur en marche et ces données sont reportées dans vos rapports d’activité quotidiens. Si vos chauffeurs sont souvent à l’arrêt moteur en marche, vous pouvez réduire cette donnée en les incitant à couper le moteur lorsque les véhicules sont stationnaires. En réduisant votre temps d’arrêt moteur en marche de deux heures par semaine, le coût du système de Quartix est totalement justifié.

Amélioration du style de conduite de vos chauffeurs

Vos chauffeurs doivent-ils améliorer leur style de conduite ? Le système de géolocalisation de véhicules de Quartix vous indique l’indice d’accélération et de freinage de vos chauffeurs, ainsi que les vitesses pratiquées sur la journée. Ces indicateurs sont calculés par le biais d’un simple score de conduite. Aussi, l’ensemble des cas de mauvaise conduite peut être étudié individuellement sur la carte d’itinéraire.



Ces informations peuvent vous être utiles pour traiter toute conduite imprudente susceptible de causer des dommages au véhicule ou tout simplement de provoquer un accident. Ces données ont un impact direct sur le coût d’exploitation de vos véhicules et sur l’image de votre entreprise.

Une approche globale sur les économies

Comme nous avons pu le voir, il existe de nombreuses manières de faire des économies et d’éviter des coûts superflus pour les entreprises avec un faible kilométrage. Pour en savoir plus sur le système de Quartix et nos différentes options, demandez une démo gratuite dès maintenant. Vous pouvez aussi contacter nos experts en géolocalisation de véhicules par téléphone au 01 70 39 43 70 ou par email à l’adresse info@quartix.fr.



Cet article vous a plu ? Découvrez-en encore plus sur la géolocalisation :

Pour en savoir plus exit_to_app