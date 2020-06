L’accompagnement des professionnels constitue l’une des priorités de PLACO®. En témoigne par exemple son « Outil Placo® BIM », facilitateur de conception et de réalisation des projets d’aménagement intérieur.

Lancé début 2019, il se révélait être un outil dynamique et évolutif avec son temps, imaginé pour personnaliser sur-mesure le service, quels que soient la taille de l’entreprise plaquiste, ses besoins et les projets. L’approche est fluide et pragmatique, même pour les artisans dont le quotidien est éloigné des pratiques numériques : « Sélectionnez, calepinez, quantifiez ».

Le [+] : Priorité à l'autonomie

Chaque projet BIM est spécifique et chaque profil d’entreprise nécessite une approche et des besoins particuliers. L’approche Placo® favorise l’autonomie avec des plans de formation personnalisés pour une montée en compétences ou des objets BIM en libre-service. Elle propose une solution qui permettra à tout profil d’entreprise d’appréhender sereinement tout type de projet, même les plus complexes, en exploitant le BIM. Cette solution clé en main et ses différentes fonctionnalités autorisent les entreprises à se projeter efficacement dans un projet et ses particularités.

WEREYSTENGER : un outil pratique et source d'économies, pour des projets à valeur ajoutée

Cela fait environ un an que WEREYSTENGER explore l’outil BIM de Placo®. Le premier projet traité fut un hôtel à Colmar pour lequel l’entreprise a bénéficié d’un accompagnement continu. Elle est digitalisée depuis 2012 et dispose d’un bureau d’études intégré. L’ensemble de la maquette a été créé en BIM, permettant ainsi d’implanter cloisons, doublages, ossatures, chevêtres nécessaires pour le passage des réseaux (électriques, plomberie…).



« Ce service proposé par Placo® constitue un gain de temps précieux, tout particulièrement sur les tâches fastidieuses telles que les métrés et les commandes de matériels, mais également sur la pose. Les avantages sont majeurs. »

« Grâce aux quantitatifs précis des solutions Placo® mises en oeuvre, nous optimisons les coûts de production avec des commandes au plus juste (des plaques au nombre de vis, montants, etc., jusqu’à l’enduit). Nous apportons de la valeur ajoutée aux projets qui requièrent une approche BIM. La partie LEAN, que nous utiliserons prochainement, réduit la manutention et permet donc plus de confort pour nos équipes sur les chantiers. », affirme William WEREY, Directeur adjoint.

Marie-Émilie GARRAUT, Chargée d'études, réalise, lors des avant-projets (phase DCE), les métrés et le dossier technique afin que les conducteurs de travaux puissent remettre leurs offres et procéder aux commandes. En cours de travaux (la phase EXE), elle effectue l'étude et les plans des solutions, puis élabore les plans finaux du projet (phase DOE).

« La formation proposée par Placo® sur l'outil BIM & LEAN permet de pouvoir l’exploiter à son maximum très rapidement. L'outil est intuitif, et aisément utilisable.

À l'heure actuelle, c'est le plug in Revit que j’exploite le plus. Il permet la réalisation de quantitatifs précis et le calepinage des solutions demandées par la maîtrise d'oeuvre. Cela permet à notre acheteur d'élaborer des bons de commandes sur les matériaux très précis. », explique-t-elle.

Du BIM au LEAN : précision, productivité et confort

Afin de permettre à tout type d’entreprise de se différencier et de répondre efficacement à un projet BIM, Placo® propose plusieurs services. À partir d’une maquette 3D, l’analyse rapide des projets permet de réaliser des plans de repérage automatiques, avec des murs colorisés. Les métrés autorisent une étude de prix simplifiée et maîtrisée. L’étude avant-exécution exhaustive permet de :

sélectionner les solutions Placo ® à intégrer dans la maquette,

à intégrer dans la maquette, calepiner automatiquement l’ensemble des ouvrages conformément à la règlementation en vigueur (DTU 25.41),

l’ensemble des ouvrages conformément à la règlementation en vigueur (DTU 25.41), réaliser des plans de pose, définir le déboursé matière, coloriser les types de plaques…

Plans 2D et 3D, cotation automatique des montants, intégration automatique des règles de pose, repérage couleur des plans avec positionnement, découpe et cotes de plaques sur plan 2D…, ce service facilite et optimise la réalisation des chantiers.



Compatibles avec le LEAN CONSTRUCTION, les aspects logistiques sont également pris en compte afin de répondre aux enjeux essentiels pour limiter les gaspillages :