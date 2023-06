Ouvrages en plaques de plâtre : le nouvel outil gratuit Knauf

Des données systèmes toujours à jour

Les objets BIM de Planner Suite Knauf bénéficient des dernières technologies. Afin de garantir que les systèmes précédemment importés dans Revit et ArchiCAD soient bien à jour, notre plug-in dispose d’une fonction de validation et de mise à jour des données. Avec cette fonction, vous pouvez vérifier l’exactitude des données de tous les systèmes Knauf et les mettre à jour en un seul clic. Notre plug-in BIM vous indique également si les systèmes utilisés dans la maquette ne sont plus disponibles et vous recommande d’autres solutions.

Fonction intégrée d'appel d'offres

L’application Web « Planner Suite vous aide par ailleurs à rédiger des appels d’offres avec le configurateur intégré, en mettant à votre disposition des descriptifs types d’ouvrages à télécharger.



Notre plug-in BIM va encore plus loin en vous proposant une fonction intégrée qui vous permet de générer les métrés de manière automatisée. Vous pourrez ainsi les intégrer directement dans votre dossier de consultation des entreprises.



L’outil Planner Suite Knauf offre une grande flexibilité, puisque vous pouvez exporter les descriptifs pour rédiger vos appels d’offres dans différents formats. Avec Planner Suite Knauf, votre efficacité lors de la rédaction des appels d’offre en aménagement intérieur peut être nettement améliorée.

