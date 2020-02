Unité intérieure intégrée avec ballon d'ECS (cuve en inox d'une capacité de 180 L ou 300 L)

Module hydraulique avec ballon ECS classique déporté (cuve en inox d'une capacité de 150 L, 200 L et 300 L.

Ballon ECS ECH2O multi-énergie (300 L ou 500 L en eau technique) permettant le stockage d'énergie solaire pour la restituer sous forme de chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire ou le chauffage de la maison en mi- saison. La pompe à chaleur peut être raccordée à la nouvelle gamme de ventilo-convecteur (console FWXV-AT). Cette unité intérieure permet d'atteindre plus rapidement la température de consigne et fournit du rafraîchissement en période estivale.



La nouvelle PAC Daikin Altherma 3 H HT se connecte au thermostat modulant design Daikin Madoka. Elle est également pilotable à distance via l'application Daikin Residential Controller(1) et est compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa® et Google Home®.