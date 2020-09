Un design repensé, des performances élevées, un niveau sonore quasi inaudible... la nouvelle PAC Daikin Altherma 3 H HT est équipée du fluide R-32, au faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP), et équipée en liaisons hydrauliques. Avec une température de sortie d’eau jusqu’à 70° C, elle convient à tout type de configuration de maison dans le cadre de projets de rénovation énergétique.

Solution de chauffage à énergie renouvelable et connectée

Compatible avec trois unités intérieures différentes, la PAC Daikin Altherma 3H HT disponible en taille 14, 16 et 18 peut se raccorder à un système de chauffage au sol et aux ventilo-convecteurs Daikin Altherma HPC. La nouvelle gamme de PAC Daikin Altherma 3H HT offre surtout la possibilité à l’utilisateur de conserver un réseau de radiateurs existant. Cette propriété en fait une installation idéale dans le cadre d’une opération de rénovation énergétique et de remplacement des chaudières gaz ou fioul (non condensation).



La nouvelle PAC Daikin Altherma 3H HT se connecte au thermostat modulant design Daikin Madoka. Elle est également pilotable à distance via l’application Daikin Residential Controller, permettant d’indiquer par exemple la température à atteindre, les marches/arrêts du système, de renseigner des plages de programmation, …



En 2020, Daikin renforce sa plateforme de Cloud Résidentiel avec de nombreux bénéfices qui viendront enrichir le dispositif tout au long de l’année. Via l’application Daikin Residential Controller, le Cloud Daikin permettra notamment de pouvoir piloter la PAC Daikin Altherma 3H HT par la voix avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant.



Nouvelle conception du groupe extérieur pour une totale discrétion

Pour parvenir à proposer l’un des groupes extérieurs les plus silencieux du marché, Daikin a complètement repensé la conception celui-ci.

Seulement 32 dB(A) de pression sonore à 5m de distance (directivité 2) en mode nuit grâce à la conception d’un nouveau mono ventilateur et à une isolation phonique en 3 couches pour couvrir le compresseur.

L’unité extérieure dispose d’ailettes en façade permettant de réduire significativement la perception du niveau sonore généré par le ventilateur.

Ce nouveau design a été récompensé par deux prix majeurs : le IF design Award 2019 et le Reddot Design Award 2019.

De nombreuses possibilités de configuration

La PAC Daikin Altherma 3 H HT fournit du chauffage, de l’eau chaude sanitaire et du rafraîchissement (en option et sous conditions de modifications des émetteurs internes).



En fonction des besoins des utilisateurs et de la configuration de la maison, plusieurs choix s’offrent aux propriétaires en matière d’équipement avec l’acquisition d’une PAC Daikin Altherma 3 H HT :

Unité intérieure intégrée avec ballon d’ECS (cuve en inox d’une capacité de 180 L ou 230 L)

Unité intérieure murale avec ballon ECS classique déporté (cuve en inox d’une capacité de 150 L, 200 L et 300 L).

Cuve ECH2O multi-énergie (300 L ou 500 L d’eau technique) permettant le stockage d’énergie solaire afin de la restituer sous forme de chaleur pour la production d’eau chaude sanitaire ou le chauffage de la maison en mi-saison.

Les faibles émissions de CO2 et les performances énergétiques de PAC Daikin Altherma 3 H HT sont telles que cette solution répond parfaitement aux objectifs de la transition énergétique pour la croissance verte et à la stratégie gouvernementale bas carbone.

Pour en savoir plus exit_to_app