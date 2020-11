ALUCOBOND® a fait réaliser avec succès des essais au feu LEPIR 2 * par le laboratoire EFECTIS France pour ses panneaux Plus et A2. Il en résulte que ses systèmes rivetés/vissés, cassettes suspendues ou à emboitement sont possibles avec recoupement de la lame d’air invisible sur la façade et sans encadrement acier des fenêtres, un plus esthétique indéniable. La marque, qui a fait de la sécurité des personnes une priorité, a rédigé la brochure Sécurité incendie des revêtements de façades.

Une brochure pour clarifier la sécurité incendie des revêtements de façades

Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 des arrêtés du 7 août 2019 relatifs à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation en construction neuve et en rénovation, qui modifie les exigences et impose un niveau de sécurité feu élevé pour les bardages rivetés/vissés et cassettes, ALUCOBOND® apporte son expertise sur la sécurité incendie des revêtements de façades avec des panneaux composites aluminium.

Cette nouvelle règlementation engendre un certain nombre de questions auprès des architectes et des bureaux de contrôle, notamment vis-à-vis des produits tels que les ACM qui en fonction de leurs composants peuvent être classés comme produits à risque.



En qualité de fabricant et d’expert des panneaux composites aluminium, ALUCOBOND® a constaté une certaine nébuleuse dans ce domaine. Afin de clarifier les choses et de ne pas stigmatiser les ACM (panneaux composites aluminium), la marque a réalisé une brochure dédiée. Elle aide à comprendre qu’un produit doit être analysé avec l’ensemble du système constructif, mais aussi en fonction de ses caractéristiques propres.

Réaction et résistance au feu

La réaction au feu, classement feu le plus important en revêtement de façade avec des ACM est l’aptitude d’un produit ou d’un élément à contribuer ou non au développement du feu, déterminée pour une classification (combustibilité, inflammabilité). Un produit classé aux Euroclasses a subi jusqu’à 4 différentes méthodes d’essais qui simulent les 3 premières phases du développement d’un incendie.



Les ACM ne faisant partie d’aucun guide, il est donc obligatoire de réaliser un essai LEPIR 2 (Local Expérimental Pour Incendie Réel à 2 niveaux) pour vérifier la non-propagation par la façade d’incendie se déclarant à un étage R à l’étage R+2. La sollicitation thermique est réalisée au moyen de bûchers de masse totale 600 kg. ALUCOBOND® a fait réalisé avec succès ces essais par le laboratoire EFECTIS France* pour ses panneaux Plus et A2. * Rapport d’essais : LEPIR 2 n°EFR-18-LP-002782 / Appréciation de laboratoire n° EFR-18-002782.



Il en résulte que les systèmes ALUCOBOND® rivetés/vissés avec cassettes suspendues ou à emboitement sont aptes avec une solution de pose avec recoupement de la lame d’air invisible sur la façade et sans encadrement acier des fenêtres. ALUCOBOND® est, à ce jour, le seul fabricant d’ACM à proposer des panneaux en fixation visible ou invisible sans recoupements bavettes ou encadrements disgracieux, un plus esthétique indéniable.



La résistance au feu indique combien de temps le système constructif peut contenir un feu après le flash-over, entre 2 pièces ou 2 bâtiments. La classification française remplacée par la classification européenne s’appuie sur 4 critères avec un temps en minutes pour mesurer le résistance R appliquée aux éléments porteurs, la résistance E (étanchéité aux flammes et au gaz chaud) et la résistance I (isolation thermique) appliquées aux éléments séparants.



Les bardages rapportés ventilés ne doivent pas assurer un rôle de résistance au feu. En cas de façades en vis-à-vis (CF 2h) ou de dièdres, la résistance au feu est assurée par le mur porteur et l’isolant. La classification de résistance au feu pour les bardages rapportés est utilisée principalement pour les recoupements de lame d’air (Firestop) et la règle du C+D, qui s’applique aux bâtiments d’habitation, ERP et IGH, pour définir les règles afin d’éviter la propagation verticale du feu.

Tour Elithis Danube à Strasbourg

XTU architectes ©Elisabeth Leblanc

Les 3 types de revêtements en panneaux composites aluminium

Parmi les différents types de revêtements de façade ventilée, il existe, concernant les panneaux composites aluminium (ACM), composés de deux tôles d’aluminium laquées en continu et collées de part et d’autre d’un noyau, trois types sur le marché :

Panneaux composites aluminium avec noyau PE (100 % Polyéthylène) - produits n’existant pas dans la gamme ALUCOBOND® - qui sont combustibles et ont une mauvaise réaction au feu (classe D-E) ;

(100 % Polyéthylène) - produits n’existant pas dans la gamme ALUCOBOND® - qui sont combustibles et ont une mauvaise réaction au feu (classe D-E) ; Panneaux composites aluminium avec noyau FR (environ 70 % minéral) - équivalent à l’ALUCOBOND® Plus - qui sont traités avec des retardateurs de flamme et ont une bonne réaction au feu (classe B) ;

; Panneaux composites aluminium avec noyau A1/A2 (minimum 90 % minéral) – équivalent à l’ALUCOBOND® A2 - qui sont incombustibles et ont donc une très bonne réaction au feu (classe A1/A2).

La performance des panneaux de façade en cas d’incendie : 3 points essentiels

Masse combustible (potentiel calorifique supérieur PCS) des matériaux de revêtement : plus l’apport de chaleur est important, plus la propagation du feu est importante. Cette valeur exprimée en MJ/m² dans les avis techniques de façade ventilée, est utilisée dans la règle du C+D : l’ALUCOBOND® A2 est l’un des meilleurs revêtements de façade possible avec seulement 17 MJ/m². L’ALUCOBOND® Plus est en produit intermédiaire, retardateur d’incendie, qui reste sous la barre des 80 MJ/m².



L'inhalation de fumée est connue pour être la plus importante cause de décès et la principale cause de blessures lors d’un incendie ! L’ALUCOBOND® Plus et l’ALUCOBOND® A2 sont les seuls matériaux de revêtements de façade pouvant prouver leur non-toxicité en cas d’incendie ! L’ALUCOBOND® A2 est conforme aux exigences des normes ferroviaires et maritimes, il peut être utilisé à l’intérieur des wagons, paquebots ou tunnels.



Chutes d’objets en feu incluant le bardage, la structure porteuse et l’isolation sous forme de débris : limitation en utilisant l’ALUCOBOND®, bardage le plus léger possible, ces chutes d’objets restent conscrites dans l’empreinte du panache de flammes et reste de taille et de poids limités (< 500g).



En conclusion, il est possible d’utiliser l’ALUCOBOND® PLUS jusqu’à 28 mètres de hauteur et l’ALUCOBOND® A2 pour les bâtiments de plus de 28 mètres. Les dernières réalisations avec ces panneaux, spécialement dédiés au IGH, inscrivent le matériau comme incontournable pour combiner la résistance au feu requise par la nouvelle réglementation aux autres atouts d’esthétique et de pérennité.

Tour Bleue à Cergy

Architecte Antoine Felletin

©Thibault Savary Hôtel de la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB)

Architectes Luc Arsène-Henry Jr et

Alain Triaud ©positif

Photo à la une : Tours Black Swans à Strasbourg / architecte Anne Démian ©Elisabeth Leblanc

