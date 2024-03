Résidence Carmelha à Monaco : des panneaux en ALUCOBOND® pour habiller les trumeaux de fenêtres et les loggias en façade

Issu de la volonté monégasque d’ériger un bâtiment démonstrateur de la transition énergétique, le projet s’inscrit dans une démarche durable innovante. Vertueuse dans sa sobriété énergétique et dans sa composition, l’opération s’est fixée des objectifs environnementaux ambitieux. Commandées par le Gouvernement Princier pour enrichir l’offre de logements des Domaines Monégasques, les 25 logements de Carmelha sont destinés aux résidents de la Principauté.

Fondée sur un socle béton qui accueille un plateau tertiaire, la structure porteuse du bâtiment 100 % bois se développe sous forme d’un exosquelette en BLC, d’un noyau et de planchers CLT. Les murs sont en ossatures bois. Seule la partie semi-enterrée est en béton.

550 m2 de panneaux aluminium composites ALUCOBOND® Plus qualité marine ont été fabriqués par A2FR. Ils ont ensuite été posés en façade par les entreprises EMC et Simonin, en fixation apparente rivetée sur un support PANOBLOC® de la société Techniwood au niveau des encadrements pour l’habillage des trumeaux de fenêtres et des loggias.

Ces panneaux pleins et lisses ont été réalisés avec une teinte sur mesure Metallic beige pour apporter une touche esthétique mordorée et miroitante à ces parties de façade. Il s’agit d’une laque pvdf permettant une résistance aux intempéries et à la corrosion. 840 m2 de lames de bardage en zinc laqué recouvrent les autres parties de façade.

Pour assurer un haut niveau de performance environnementale et réduire le bilan carbone du bâtiment, le système de construction a été élaboré avec l’utilisation d’éco-matériaux à impact environnemental maîtrisé. Pour proposer un immeuble peu consommateur d’énergies, un mix énergétique a été mis en place avec le recours aux énergies renouvelables. L’opération est couronnée d’un espace en plein air et de panneaux solaires photovoltaïques. L’énergie produite est stockée grâce à l’intégration d’un hub à hydrogène.

Du fait de la densité urbaine à Monaco et d’un site escarpé et contraint de 400 m2, le recours à la préfabrication en usine des éléments de structures a permis de réduire considérablement les nuisances sur le chantier et de limiter l’impact des travaux pour les riverains.

Dans le cadre des exigences très élevées de la réglementation monégasque, le projet a fait l’objet d’une justification à la tenue au feu particulièrement poussée mais aussi d’études sur la réaction de la structure face aux sollicitations sismiques et au vent.

Adresse : quartier de la Rousse – boulevard d’Italie, avenue de Saint-Roman – Monaco

Certifications : NF Habitat niveau exceptionnel, 12 étoiles, BD2M (Bâtiment Durable Méditerranéen à Monaco) niveau Or, démarche E+C label BEPOS Effinergie niveau visé E3C2, label monégasque OTIMU niveau 3 étoiles

Surface : projet : 4 130 m2 – parcelle : 400 m2

Maître d’ouvrage : Gouvernement Princier de Monaco / Direction des Travaux Publics

Maître d’œuvre : BELLECOUR architectes et Gabriel Viora

Crédits photos : © tomatoki