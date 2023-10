L’OPPBTP se mobilise pour améliorer l’hygiène sur les chantiers du BTP

Du 9 octobre au 20 novembre 2023, l’OPPBTP s’associe aux acteurs des branches du BTP pour lancer une large campagne de communication, de sensibilisation et d’accompagnement terrain sur le sujet. Grâce à la promotion de solutions concrètes et de bonnes pratiques collectives et individuelles, l’objectif est de donner aux professionnels du secteur l’envie et les moyens d’agir pour améliorer efficacement l’hygiène et les conditions de travail sur les chantiers.

