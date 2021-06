Les professionnels du bâtiment sont actuellement confrontés à une pénurie internationale de matières premières et à une flambée des prix. Alors que les carnets de commande sont complets, cette crise - accentuée par le contexte sanitaire - touche particulièrement l’acier, le cuivre, le bois, le zinc ou encore le schiste. Pour accompagner les couvreurs, CUPA PIZARRAS, leader mondial de l’ardoise naturelle, vient d’acquérir la carrière Pizarras Lomba (Galice, Espagne). Ce rachat permettra d’alimenter le marché français, en redistribuant de 3 000 à 5 000 tonnes chaque année.

Implanté à Rennes depuis 1990, le groupe espagnol CUPA PIZARRAS exporte chaque année 80 000 tonnes de schiste vers la France, premier pays consommateur d’ardoise au monde, grâce à une longue tradition ardoisière désormais révolue. Aujourd’hui, 40% des ardoises naturelles importées dans l’Hexagone proviennent de carrières exploitées par CUPA PIZARRAS..



Avec l’acquisition de la société de production Pizarras Lomba, basée à Sobradelo de Valdeorras en Galice, CUPA PIZARRAS conforte son statut de leader mondial de l’ardoise naturelle et renforce son positionnement sur le marché français.



Stéphane Renard, Directeur commercial CUPA PIZARRAS en France, détaille : “ Les professionnels du bâtiment sont aujourd’hui confrontés à une situation inédite. Les carnets de commande sont complets mais la pénurie de matières premières les place en situation délicate vis-à-vis de leurs clients. La crise du covid-19 a déséquilibré l’offre et la demande. Avec l’acquisition de la carrière Pizarras Lomba, nous disposons désormais d’un nouveau gisement de qualité pour approvisionner les couvreurs français. Ainsi, nous continuons notre croissance, et gardons l’objectif de franchir les 50% de parts de marché dans les années à venir. ”



Depuis décembre 2020, CUPA PIZARRAS a fait l’acquisition de deux autres carrières d’ardoise en Galice : Pizarras Gallegas et Proinor. Le groupe s’est également étoffé avec Rinus Roofing Supplies, réseau de distribution spécialiste au Royaume-Uni s’ajoutant à l’enseigne déjà présente dans le groupe Burton Roofing. L’ensemble de ces investissements permettent à CUPA PIZARRAS de maîtriser 45% de la production mondiale d’ardoise naturelle, avec 20 carrières à son actif.

Pour en savoir plus exit_to_app