Réfrigération : Panasonic lance iCORE et iCOOL

Une stratégie industrielle européenne renforcée

À la suite de l’acquisition d’Area Cooling Solutions (hors activité compresseurs) en décembre 2024 et de la création de Panasonic Cold Chain Poland (PCCPL), Panasonic étend sa présence industrielle en Europe. Le nouveau site de production PCCPL porte à quatre le nombre d’unités de fabrication du groupe sur le continent, illustrant son ancrage local et sa volonté d’innover au plus près du marché.

Doté d’un centre de R&D, d’un laboratoire à la pointe de la technologie (ouverture prévue début 2026) et d’un centre de formation, le site vise à accélérer le développement de solutions de réfrigération éco-performantes. Cette implantation européenne garantit également des délais de livraison optimisés et une chaîne d’approvisionnement plus réactive.

iCORE et iCOOL : deux gammes pour une réfrigération plus durable

Panasonic présente deux nouvelles gammes complémentaires, pensées pour une large variété d'applications commerciales : commerce de détail, grandes surfaces, CHR, stations-service, entrepôts frigorifiques, etc.

→ iCORE : la réfrigération au CO₂ (R744) performante et naturelle

Technologie : unités de condensation au CO₂ (R744), réfrigérant naturel à très faible PRG (1)

Applications : froid positif jusqu’à 29 kW, froid négatif jusqu’à 15 kW

Avantages : efficacité énergétique élevée, conformité aux normes F-Gaz, solution pérenne sans HFC

→ iCOOL : des solutions Inverter hybrides, compatibles HFC et A2L

Technologie : compresseurs Inverter, compatibles réfrigérants HFC et A2L

Applications : froid positif jusqu’à 42 kW, froid négatif jusqu’à 14 kW

Avantages : flexibilité d’installation, réduction du Potentiel de Réchauffement Global (PRG), transition facilitée vers les alternatives à faible impact environnemental

Anticiper les réglementations européennes et la fin progressive des HFC

Les nouvelles gammes de Panasonic répondent aux exigences du règlement F-Gaz, qui impose un PRG < 150 pour les nouveaux systèmes de réfrigération stationnaires dès 2030. En intégrant les principes de l’Ecodesign Framework, elles garantissent une efficacité énergétique annuelle optimale.

Dans un contexte de réduction progressive des quotas de HFC dans l’UE, la flexibilité devient un enjeu clé. La gamme iCOOL permet une transition en douceur en assurant la compatibilité avec les réfrigérants A2L, tout en répondant aux besoins actuels en HFC. De son côté, iCORE propose une solution CO₂ optimisée pour les professionnels déjà engagés dans l’utilisation de réfrigérants naturels.

Une vision claire : devenir leader européen de la réfrigération

« Notre investissement dans Area Cooling et la création de PCCPL répondent à une vision claire : devenir le leader européen de la réfrigération », déclare Enrique Vilamitjana, Directeur Général de Panasonic HVAC Europe. « Cette gamme constitue la première étape majeure vers la concrétisation de cette vision, alliant innovation, durabilité et réactivité au marché. »

