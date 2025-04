Les panneaux rayonnants métalliques THERMAsteel chauffent et rafraîchissent par le plafond les bâtiments de grands volumes comme les gymnases, garages, entrepôts logistiques...

Le confort du rayonnement

Les panneaux rayonnants métalliques diffusent une chaleur douce par rayonnement. En hiver, l’eau chaude qui circule dans les panneaux permet un rayonnement uniforme sur l’ensemble de la zone à chauffer. En été, l’eau froide qui circule dans les panneaux absorbe les différents apports de chaleur de la zone à rafraîchir (matériel informatique, personnes, etc…).

Performance et économies d’énergie

Les panneaux rayonnants métalliques assurent un confort thermique élevé sans courant d‘air. La diffusion de chaleur par rayonnement autorise un abaissement de température de 3°C par rapport à un chauffage soufflant traditionnel (type aérotherme) et consomme d’autant moins pour une température ressentie équivalente : jusqu’à 40 % d’économies d’énergie !

La forte réactivité des panneaux associée à une régulation adaptée permet de combiner confort et économies d’énergie et de s’adapter d’autant plus facilement aux larges fluctuations d’affluence des salles de sport par exemple, entre la semaine et le week-end.

Modularité et facilité d’installation

Leur conception permet de les moduler aussi bien en largeur de 30 à 150 cm en assemblant de 1 à 4 panneaux, qu’en longueur de 3 à 60 m en assemblant de 1 à 10 panneaux. Notre Service Technique détermine les panneaux en optimisant les longueurs et largeurs à mettre en œuvre. Leur modularité et leur légèreté permettent une pose aisée en limitant le nombre de fixations au plafond pour un poids maximum de 25 kg par panneau.

Maitrise d’ouvrage : Communauté de Communes du Val d’Essonne

Bureau d’Études : LBEI Ingénierie)

Installateur : Charpentier

