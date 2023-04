Personnalisez votre portail avec un décor découpe laser

Votre portail personnalisé en 3 étapes :



1. Faites le choix d’un portail parmi nos modèles éligibles, sélectionner l’emplacement de votre décor ainsi que son positionnement (horizontal ou vertical) :

Topaze Onyx

Noisetier Genévrier

2. Pour une adaptation parfaite et dans le but de répondre aux moindres envies, un large choix de décors découpés au laser s’offre à vous pour votre portail :

Décor : Bambous – Roseaux – Eclats – Galets – Printemps – Automne – Squares - Tempo

Le plus dur sera bien évidemment de faire un choix !

3. Finalisez le design de votre portail en faisant le choix d’un coloris parmi notre large palette de couleurs.

La découpe laser pour votre portillon et votre clôture, c’est aussi possible !

Pour une harmonie parfaite de vos extérieurs, la tôle décor découpée au laser est également disponible pour votre portillon et selon les modèles de clôtures suivants :

Nacre – Opale – Saphir.



Une combinaison idéale qui vous permettra de délimiter votre terrain, de le préserver des regards indiscrets, de le sécuriser tout en renforçant le style de votre cocon familial.

Pour en savoir plus exit_to_app