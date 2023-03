FYBOLIA poursuit son engagement en faveur du cyclisme

Fybolia, le cyclisme dans la peau !

Au sein d'un territoire breton particulièrement attaché au cyclisme et à son écho, l'engagement de Fybolia auprès de la petite reine apparaît comme une évidence. Depuis toujours, l'histoire de l'entreprise et de la famille OGER est intimement liée au cyclisme. Ce lien s'illustre par une passion commune, partagée autour de l'amour de la petite reine. Ainsi, depuis 2014, Fybolia a fait le choix d'accélérer son engagement dans le cyclisme à travers la signature d'un contrat de partenariat avec l'équipe aujourd'hui connue sous le nom de Morbihan Fybolia GOA.

Partenaire titre de l'équipe, Fybolia associe ses valeurs à celles du cyclisme et plus largement à celles su sport : développement - ambition - dépassement - cohésion. En outre, la présence de l'entreprise sur le grand ouest de la France et les invitations de l'équipe sur différentes compétitions se déroulant en grande majorité sur ce secteur, sont le reflet de la complémentarité des deux structures. Au fil des années et des succès respectifs, l'équipe s'est développée au même titre que l'entreprise. C'est ainsi que les deux structures fêtent aujourd'hui leur 9ème année de partenariat.

Évoluant depuis deux années en National 1, l'équipe cycliste a l'opportunité de participer au Tour de Bretagne cycliste, course professionnelle révélatrice des prochains talents qui s'aligneront sur le prestigieux Tour de France. Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle pour Fybolia de renforcer son engagement dans le cyclisme en faisant le choix de sponsoriser l'épreuve bretonne pour la 3ème année consécutive. Attachés à leurs racines bretonnes, il paraissait évident pour Yves et Bertrand OGER, codirigeant de la société, de soutenir une épreuve à l'histoire reconnue en France et bien au-delà.

Véritable événement populaire, le Tour de Bretagne rassemble et permet de mettre en évidence le territoire breton. Ainsi, l'ensemble de l'équipe Fybolia est heureuse d'associer son image à celle du Tour de Bretagne et de soutenir la fête du vélo. Il est important de remercier Christophe FOSSANI, président du Tour de Bretagne, ainsi que l'ensemble de son équipe organisatrice pour le spectacle offert durant ces 7 jours de course.

Pour en savoir plus exit_to_app