PKOM4 : La solution 4 en 1 idéale pour les maisons passives

VMC Double Flux Thermodynamique 4 en 1 PKOM4

L’unité PKOM4, certifiée par le PassivHaus Institut à hauteur de 88% de rendement, permet de bénéficier d’un rendement élevé avec deux pompes à chaleur intégrées, assurant ventilation, chauffage, rafraîchissement, et production d'eau chaude simultanément.

Compacte et économe en espace (moins d’un m² au sol), elle représente une solution complète pour une maison passive ou maison à isolation performante.

La ventilation double flux avec la PKOM4

La ventilation double flux garantit l'apport d'air sain dans l'habitation tout en récupérant les calories de l'air extrait grâce à un échangeur de chaleur à rendement élevé. L'air subit une filtration efficace, avec un filtre F7 pour l'air neuf, éliminant les allergènes tels que le pollen et la pollution, et un filtre M5 pour l'air extrait, permettant de filtrer les poussières et autres particules présentes dans l'habitation.

La plage de débit d'air de cette solution s'étend de 85m³/h à 250m³/h, assurant ainsi une ventilation performante et adaptée aux besoins de l'espace.

Deux pompes à chaleur indépendantes intégrées à la PKOM4

La première pompe à chaleur réversible de la VMC Double Flux Thermodynamique 4 en 1 PKOM4 permet de produire à la fois du chauffage et du refroidissement, avec une puissance de 1300 Watts. Son rendement exceptionnel, obtenu en exploitant la chaleur récupérée par l'échangeur de chaleur à haut rendement, se traduit par un coefficient de performance (COP) remarquable de 6,8, mesuré à une température extérieure de 7°C selon les normes EN 14511-3.

Cette pompe à chaleur, équipée de la technologie « inverter », s'adapte de manière efficiente aux besoins, assurant ainsi une efficacité et une durabilité accrues du compresseur.

La deuxième pompe à chaleur, d'une puissance de 1600 Watts, est dédiée à la production d'eau chaude sanitaire. Le ballon d'eau intégré à la VMC Double Flux Thermodynamique PKOM4 a une capacité de 212 litres à une température de 55°C, la température maximale avec la pompe à chaleur, ou de 273 litres à la température moyenne utilisée de 45°C.

En cas de besoins accrus en eau chaude sanitaire, la fonction « boost » peut être activée, déclenchant une résistance électrique additionnelle dans le ballon d'eau pour augmenter la température à 65°C tous les 14 jours, prévenant ainsi la légionellose.

L'un des avantages majeurs de la VMC Double Flux Thermodynamique 4 en 1 PKOM4 réside dans le fonctionnement indépendant des deux pompes à chaleur, ainsi que dans sa capacité à récupérer les calories de l'air extrait, assurant des économies d'énergie grâce à un coefficient de performance élevé.

Contactez GECO pour cette solution de ventilation innovante

Avec plus de 45 années d'expérience, GECO offre des solutions fiables tout en assurant un soutien complet. N'hésitez pas à nous contacter pour bénéficier de conseils personnalisés et d'une assistance à chaque étape de votre projet de ventilation.

Pour en savoir plus exit_to_app