Préservation de l’intimité des échanges dans les open-spaces ou les plateformes de logistique, création d’espaces privés éphémères dans une salle de restaurant, une boutique ou une salle de soins, ou encore (re)cloisonnement temporaire des grands espaces de partage, autant d’enjeux qui prennent tout leur sens tout particulièrement dans le contexte actuel de crise sanitaire. À l’écoute des besoins, Placo® propose une première gamme de cloisons mobiles qui font face à ces nouveaux défis pour assurer le confort et la sécurité de leurs occupants.

Baptisée Placo® Modulo, elle permet de délimiter les espaces selon les besoins, qu’ils soient immédiats ou évolutifs, grâce à deux versions : Placo® Modulo Style et Placo® Modulo Vision. Une solution tout-en-un astucieuse pour les architectes d’intérieur, les agenceurs, les distributeurs de mobilier de bureau, les gestionnaires d’entreprises privées (bureaux, restaurants, commerces, etc.), de médiathèques, d’établissements d’enseignement ou de santé.

Dimensions, matériaux, coloris, accessoires, la cloison mobile Placo® Modulo s’insère naturellement dans les espaces et permet de créer de nombreuses associations pour personnaliser les lieux avec des jeux de couleur, de transparence ou de volume. Véritable mobilier, elle se décline en deux dimensions : 1 000 mm x 1 600 mm pour les espaces « assis » et 1 000 mm x 1 800 mm pour les lieux générant de la circulation. La gamme se compose de deux modèles qui laissent libre cours aux envies : Placo® Modulo Style et Placo® Modulo Vision. Placo® Modulo Style répond aux besoins d’intimité des zones de travail partagées. Placo® Modulo Vision joue la carte de la semi-transparence pour créer des ambiances conjuguant convivialité, luminosité et intimité.



Fabriquée en France dans une usine du Groupe Saint-Gobain, la cloison mobile Placo® Modulo est livrée pré-assemblée, corps et piètements fixes intégrés. Un gage de gain de temps pour l’installation ! Pour plus de modularité, Placo® propose des accessoires tels que des roulettes pour faciliter le transport au quotidien d’une pièce à une autre par exemple ou des patins réglables pour compenser les irrégularités du sol.