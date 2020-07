Chaque pièce de vie a sa place dans la promesse du confort intérieur de PLACO®. Tel est le cas de la salle de bains, cocon de bien-être au coeur du foyer et à laquelle le spécialiste dédie une gamme complète de plaques de plâtre et d’enduits hydrofugés pour la protéger de l’humidité.

À l’heure de la reprise des chantiers, elle est aussi la « star » de son opération « Place aux pros de la salle de bains ». Déployée dans les réseaux de distribution du 1er au 31 juillet prochains, elle permet aux négoces participants d’offrir aux artisans un sac d’enduit PLACOJOINT® PR HYDRO de 10 kg pour l’achat de quatre plaques de plâtre PLACOMARINE® ou GLASROC® H OCEAN. L’opération s’accompagne d’un dispositif attrayant pour animer le point de vente : totem, fronton sur mât, affiches, box palette et des goodies « Fier de mon savoir-faire » composés de t-shirts et d’enceintes de douche.

Un point singulier, une solution

Les solutions proposées s’adaptent aux points singuliers à traiter et offrent un résultat optimal. Par exemple, l’artisan utilisera de l’enduit hydrofuge avec des plaques hydrofuges pour des joints totalement étanches. Les plaques de plâtre sont classées H1 et conformes aux exigences du DTU 25.41. Elles se distinguent ainsi par un haut niveau de résistance à l’humidité.

PLACOJOINT® PR HYDRO : l'indispensable ! La simplicité alliée à la performance

Cet enduit hydrofuge H1 en poudre est simple à appliquer. Il offre une prise rapide et permet de redoubler les joints dans la journée.

Fini les SPEC (systèmes de protection à l’eau sous carrelage), il est idéal pour gagner du temps sur les chantiers !

PLACOMARINE® : l'incontournable

Cette plaque est essentielle pour protéger efficacement, des projections d’eau et dégagements de vapeur, les parois verticales (cloisons, doublages sur ossature et gaines techniques).

GLASROC® H OCEAN : idéale pour les douches à l'italienne

Dix fois plus résistante à l’eau qu’une plaque traditionnelle, cette solution superhydrofugée est armée d’un voile de verre renforcé sur les deux faces, conçu pour les pièces à forte hygrométrie (classées EB+ privatives et collectives). Elle s’adapte particulièrement aux cloisons, contre-cloisons et plafonds des douches à l’italienne ou avec jets hydro-massants de plus en plus prisés par les familles pour aménager une suite parentale par exemple.

Pour aller plus loin : HABITO® HYDRO