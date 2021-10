Pour vos chantiers, vous êtes toujours à la recherche de nouvelles solutions pour vous permettre de les mener à bien dans les meilleurs délais en limitant les contraintes pour vos équipes. Dans ce contexte, l’enduit occupe une place importante à différentes étapes dans la réalisation de vos travaux de rénovation ou de logements neufs.

Toupret a développé une gamme complète d’enduits formulés spécifiquement pour permettre aux plâtriers plaquistes d’obtenir d’excellents résultats avec un grand confort d’application. Cette gamme couvre tous vos besoins sur les chantiers : pour reboucher les trous et fissures, pour recouvrir des murs abîmés, pour lisser les murs pour obtenir une finition parfaite avant la mise en peinture et pour jointoyer les plaques et carreaux de plâtre.



Les enduits multifonctions permettent de rénover les supports abîmés mais également de coller des carreaux de plâtre.

Multifonctions : c’est un enduit en poudre polyvalent pour reboucher, égaliser et lisser les murs avant peinture mais également pour la révision des bandes à joints. Il dispose d’un temps d’utilisation d’1 heure et s’applique sur tous les supports neufs ou rénovés, bruts ou peints y compris crépi, toile de verre et gouttelette.

EC 3 : c'est un enduit colle en poudre adapté pour le collage des carreaux de plâtre et des bandes à joints. Il permet également de reboucher et égaliser tous les supports neufs ou rénovés, bruts ou peints y compris parpaing, brique et pierre.

Les enduits de jointoiement des plaques de plâtre permettent de coller la bande à joint. En fonction des contraintes de délais de votre chantier, vous pouvez avoir besoin de gagner du temps sur le redoublement.

Toupret EJ1H / EJ3H / EJ8H : Les enduits de jointoiement des plaques de plâtre proposent un bon pouvoir garnissant et une finition soignée. Ils disposent d’un temps d’utilisation situé entre 1H/ 3H /8H.

Airspray J 2en 1 : L’enduit de jointoiement en pâte pour application manuelle et airless permet de coller et lisser les bandes à joints tout en obtenant une finition soignée. Pour gagner du temps sur vos chantiers, l’Airspray J est particulièrement adapté et vous offre un excellent confort d’application.

Enduit bandes à joints et lissage : L’enduit de jointoiement en pâte pour application manuelle permet de coller et lisser les bandes à joints avec un très bon pouvoir couvrant.

Cette gamme d’enduits destinés aux plâtriers/plaquiste est idéale pour vos interventions sur des chantiers de rénovation ou neuf, elle vous permet de maîtriser la phase d’enduisage avec des enduits adaptés à vos besoins, pour une finition soignée et un gain de temps.

