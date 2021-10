Rockfon Eclipse® Colour : l’îlot acoustique avec les Couleurs du Bien-être !

Rockfon Eclipse Colour, c’est tout simplement la possibilité d’installer des îlots acoustiques Eclipse, mais en couleur. Cet îlot acoustique en laine de roche se présente sans cadre. Esthétique avec sa finition lisse, il est doté d'une surface colorée qui est disponible en 11 couleurs exclusives de la gamme Rockfon Color-all®, et en deux formes, Cercle et Carré, au format 1160x1160x40 mm.

Plus loin que l’acoustique, une infinité de concepts pour des plafonds en couleurs et en volumes !

L’application en îlot est rapide et facile à mettre en œuvre, car l’îlot peut être utilisé seul ou lorsqu’un plafond suspendu traditionnel ne peut être envisagé dans un espace intérieur.



Les îlots vous permettent ainsi de laisser libre cours à votre imagination pour ponctuer l’espace de ce 5e mur qu’est le plafond tout en soulignant votre conception d’intérieur. Les 11 couleurs exclusives inspirées de la nature avec les Couleurs du Bien-être vous offrent un panel d’inspiration pour apporter un cadre agréable, esthétique et une acoustique parfaitement régulée dans les différents espaces d’un bâtiment.



Caractéristiques principales :

Îlot acoustique en laine de roche

Face visible : voile coloré avec une finition lisse et mate

Face arrière : contre voile blanc

Bords peints

Un produit sain



Les solutions acoustiques Rockfon Eclipse® Colour sont à la fois pérennes et durables, elles conservent leurs propriétés dans le temps. La laine de roche qui les compose provient du basalte, par nature une ressource abondante et est recyclable à l’infini sans pertes de performance. Choisir les produits Rockfon, au-delà d’un choix esthétique et acoustique, vous permet de participer à un choix de matériau responsable et durable.



Découvrez les infinies possibilités que vous offre Rockfon Eclipse® Colour.

Pour en savoir plus exit_to_app