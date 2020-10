La pompe à chaleur DAIKIN Altherma 3 H Moyenne Température à 60°C au R-32 fonctionne en liaison hydraulique pour permettre une installation plus facile.

PAC au R-32 en liaison hydraulique

Daikin a choisi le réfrigérant R-32 pour ses meilleures performances énergétiques par rapport au R-410A et pour son empreinte carbone, divisée par 3. De plus, le réfrigérant R-32 est confiné à l'extérieur du bâtiment pour garantir une installation plus facile pour l'installateur. Cette décision anticipe les évolutions de la norme internationale sur la sécurité des équipements thermodynamiques contenant des gaz légèrement inflammable. De ce fait, la R&D de Daikin a décidé de migrer la technologie de raccordement des PAC contenant plus de 3 kg de R-32, en passant d’un système de liaisons frigorifiques à des liaisons hydrauliques.

Des rendements énergétiques considérables

La PAC DAIKIN Altherma 3 H (tailles 11 à 16) répond à tous les besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire à 60°C de la maison jusqu’à -28°C extérieur, avec en option du rafraîchissement avec l’installation d’un kit de conversion réversible. L’ensemble du système affiche des performances éco-énergétiques nettement supérieures par rapport aux solutions proposées sur le marché avec des rendements importants selon les puissances : pour les grandes puissances (tailles 11 à 16) une étiquette de A+++ (pour une température de chauffage de 35°C), et une étiquette de A++ (pour une température de 55°C). Le niveau de puissance sonore du groupe extérieur DAIKIN Altherma est parmi les plus faibles de toutes les solutions similaires proposées sur le marché : 64 dB(A).

Version murale ou version intégrée

L’unité intérieure de la nouvelle PAC DAIKIN Altherma moyenne température 60°C est proposée en deux versions pour une parfaite intégration dans l’habitat :

une version murale de l'unité intérieure pour le chauffage exclusivement. Les ballons déportés sont proposés en version inox ou en polypropylène avec option solaire pour assurer la production d'eau chaude sanitaire.

une version avec ballon d'eau chaude sanitaire intégré, en inox.

L’unité est pilotable au moyen du thermostat mural design Madoka by DAIKIN ou depuis son smartphone ou sa tablette via l’application DAIKIN Residential Controller.

Installation, maintenance et pilotage nettement simplifiés

Les opérations d’installation et de maintenance sont facilitées pour diminuer leur impact sur le professionnel intervenant (poignées de transport, panneau à hauteur d’homme, ...). Enfin, l’installateur/ mainteneur peut accéder aux différents paramètres de fonctionnement du système via les services Cloud mis à disposition par DAIKIN.

La PAC DAIKIN Altherma 3 H est la solution idéale dans le cadre d'un projet de rénovation ne nécessitant pas la dépose des émetteurs intérieurs ou plus important avec complète refonte de l’installation incluant les tuyauteries et les unités intérieures (installation d’un plancher chauffant rafraîchissant par exemple). Il s’agit d’une technologie que le gouvernement, dans le cadre de ses engagements en matière de transition énergétique, encourage à voir installer dans les foyers français en remplacement d’anciennes chaudières à énergie fossile.

