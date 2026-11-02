GeniaAir Max - Vous pensez qu'il est impossible d'installer une PAC partout ?
Saunier Duval « Toujours à vos côtés » depuis 1907.
Grâce à sa fonction innovante Flexible Space, profitez d'une liberté d'implantation inédite :
- près d'une fenêtre
- à proximité d'une porte
- à côté d'une grille d'évacuation
Là où d'autres voient des contraintes, nous voyons des possibilités.
GeniaAir Max, le maximum à tous les niveaux
Pour en savoir plus exit_to_app
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Le dernier panorama de la chaleur renouvelable et de récupération récapitule les chiffres 2024 des différentes filières, du bois-énergie au biogaz, en passant par la PAC. Les détails.
Saunier Duval fait son Tour de France pour présenter ses nouveaux produits
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Saunier Duval dévoile GeniaAir Classic, sa nouvelle génération de pompes à chaleur monobloc
Saunier Duval annonce le lancement de GeniaAir Classic, une pompe à chaleur monobloc conçue pour s’adapter à différents types de logements, du neuf à la rénovation, et à toutes les configurations de chauffage...
Nordbat 2026 : De Dietrich confirme son cap vers le R290
Rencontre à Nordbat 2026 avec Rémi Leduc, chargé d'affaires pour BDR Thermea. Ce dernier nous expose les évolutions sur gamme de PAC Alezio, vers le gaz propane R290.