Spécialisé dans les solutions d’éclairage, Clareo a décroché un contrat phare : le relamping des bâtiments de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Entretien.

Une transformation est en cours au sein des bâtiments de l’AP-HP, entre construction de nouveaux hôpitaux et rehabilitation des sites existants. Clareo participle au mouvement en rééquipant les systèmes d’éclairage des lieux de soins.

Un projet à la croisée de divers enjeux, entre bien-être des usagers, économies d’énergie et smart-building. Explications avec Olivier Maschino, président de la société.

Quelle est l’expérience de Clareo en termes d’éclairage dans les hôpitaux ?

Ce n'est pas nouveau parce que cela fait 10 ans que nous fournissons des hôpitaux. Nos premiers chantiers datent de 2013-2014, avec l'hôpital de Versailles, l'hôpital de Gonesse…

Et plus récemment, le contrat déclenché avec l’AP-HP de Paris…

L'AP-HP est le plus important projet en partenariat qu'on ait signé, puisque cela concerne 38 établissements. Plus de 8 millions de Français passent dans ces bâtiments de santé chaque année. Soit plus de 10 % des Français, qui seront, sur leurs lieux de soins, éclairés par Clareo.

Ce chantier a-t-il des enjeux particuliers ?

Il y a un enjeu lié au confort des patients qui peut être largement amélioré en passant à des solutions d'éclairage LED modernes.

L'utilisation de l'éclairage dans les hôpitaux présente également un enjeu énergétique, à l’heure où il faut réduire un petit peu les consommations. Cela permet de réduire les budgets de fonctionnement et transférer une partie du budget énergie vers un budget plus ressources humaines. C'est une belle cause.

De plus, nous équipons les produits de capteurs et de smart-lightining, pour une programmation de l’éclairage sur la journée. Ces capteurs vont de plus en plus servir à l'avenir, y compris dans les hôpitaux, à ce qu'on appelle le smart-building, c'est-à-dire au pilotage des autres fonctions du bâtiment : chauffage, volets, etc.

Est-ce que des solutions Clareo sont adressées spécifiquement aux établissements de santé ?

Dans ces bâtiments, comme dans le tertiaire ou l’industrie, il y a des lieux que nous avons l'habitude de fournir : des halls d'accueil, de circulation, des locaux techniques. Nous proposons donc les produits habituels. Mais sur les lieux spécifiques, nous avons dû développer des produits spécifiques. C'est logique.

Donc, spécialement pour les établissements de santé, nous avons conçus des panel dédiés aux blocs opératoires. Nous comptons d'autres produits pour les salles de réveil également, selon les budgets des donneurs d’ordre. Autre exemple : de systèmes d'éclairage circadien, qui reproduisent la lumière extérieure, parce que les salles de réveil sont souvent des lieux borgnes. L’éclairage, comme la température, joue beaucoup sur le réveil du patient et la puissance doit être dosée.

Notre panel-dalle Caméléon peut va reproduire la lumière extérieure en intérieur. D'autres solutions comme Atmosphères, peuvent changer complètement les ambiances des lieux d’accueil (cafétéria, zone d’attente…) Il est possible, au printemps, mettre une ambiance plutôt un petit peu verte, plus ou moins prononcée.

L'éclairage peut vraiment métamorphoser un lieu ! Lorsque nous modernisons un lieu l'ensemble, nous passons d’un éclairage veillissant, mal éclairé et non homogène à un bel éclairage, qui contribue au bien-être des patients.

Lieux de soins fournis par Clareo Lieux de soins fournis par Clareo Lieux de soins fournis par Clareo Précédent Suivant





Au sein l’AP-HP, combien d’économies d’énergie seraient possibles avec les solutions Clareo ?

Ce serait estimer beaucoup, car sur les 38 établissements, il y a plein de projets qui sont à l'étude et faisant l’objet des simulations, etc.

Dans tous les cas, le retour sur investissement serait rapide. Cela dépend de ce que nous remplacons. Mais après remplacement de technologies avant LED, de type halogène ou néon fluorescent, les retours d'investissement sont sous un an.

En sachant que nous proposons à certains clients de financer le relamping (le remplacement des systèmes d'éclairage, NDLR) . C’est-à-dire que soit le client achète l'éclairage et la pose, et puis au bout d'environ un an, les économies remboursent l'éclairage, soit il n'achète pas et paye une mensualité.

Où en est actuellement le projet AP-HP ?

Nous avons répondu à un appel d'offres, et avons été retenus il y a trois mois pour la modernisation et le relampage de ces bâtiments de santé.

Mais comme chaque établissement est spécifique et a ses propres contraintes techniques, chacun est étudié. Donc, à cette phase-là, nous sommes pas mal sollicités, nous menons des simulations d'éclairage et financières sur la partie énergétique et sur la partie matérielle. Chaque hôpital a son équipe technique, chargé d’étudier un certain nombre de problématiques.

C'est un projet qui va se dérouler sur plusieurs années et que nous allons gérer au fil des démandes des établissements.