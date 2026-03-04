Podcast
Saunier Duval fait son Tour de France pour présenter ses nouveaux produits

Publié le 04 mars 2026

Avec 44 dates à travers toute la France, Saunier Duval lance Les Journées Geniales ! De mars à juin, la marque invite les professionnels à venir découvrir toutes ses nouveautés 2026.
Au programme : 

Les nouvelles pompes à chaleur air-eau au R290 GeniaAir Classic et GeniaAir Max : simple à préconiser, à implanter et à installer grâce notamment à la nouvelle fonction Flexible Space.

Avec la fonction Flexible Space de Saunier Duval, les distances à respecter pour implanter une unité extérieure au R290 sont équivalentes aux distances minimales recommandées pour garantir le fonctionnement optimal de la pompe à chaleur. 

C'est pourquoi les GeniaAir Classic et GeniaAir Max peuvent être installées absolument partout, sans aucune contrainte liée à la zone d’exclusion spécifique au R290.

La nouvelle chaudière ThemaPlus M-Condens : la toute première gamme de chaudières 3CEp sur toutes marques, avec un concept unique de mise en service préprogrammée.

En plus des produits de la marque on y retrouvera les nouveaux outils avant-vente : outil de gestion de projets PAC et hybrides et simulateur d’aides financières conçus pour faciliter votre quotidien.

 

SAUNIER DUVAL - Batiweb

Saunier Duval est un fabricant français de matériel de chauffage et d’eau chaude...

8 AV PABLO PICASSO
94120 FONTENAY SOUS BOIS
France

Plus d'informations


