Saunier Duval fait son Tour de France pour présenter ses nouveaux produits
Publié le 04 mars 2026
Au programme :
Les nouvelles pompes à chaleur air-eau au R290 GeniaAir Classic et GeniaAir Max : simple à préconiser, à implanter et à installer grâce notamment à la nouvelle fonction Flexible Space.
Avec la fonction Flexible Space de Saunier Duval, les distances à respecter pour implanter une unité extérieure au R290 sont équivalentes aux distances minimales recommandées pour garantir le fonctionnement optimal de la pompe à chaleur.
C'est pourquoi les GeniaAir Classic et GeniaAir Max peuvent être installées absolument partout, sans aucune contrainte liée à la zone d’exclusion spécifique au R290.
La nouvelle chaudière ThemaPlus M-Condens : la toute première gamme de chaudières 3CEp sur toutes marques, avec un concept unique de mise en service préprogrammée.
En plus des produits de la marque on y retrouvera les nouveaux outils avant-vente : outil de gestion de projets PAC et hybrides et simulateur d’aides financières conçus pour faciliter votre quotidien.
Les tags associés
Le site nantais de Saunier Duval veut faire rimer flexibilité et productivité
Visite sur le site nantais de Saunier Duval. Le spécialiste de solutions thermiques veut y combiner flexibilité, montée en cadence et innovations produits, dont la GeniaAir Classic, pour s’adapter aux...
Exclusivité Saunier Duval Pro : outil de déperditions
NOUVEAU sur l’espace Pro Saunier Duval : l’outil de calcul des déperditions. Gagnez du temps et optimisez vos projets grâce à notre nouvel outil en ligne !
Sur Artibat, Saunier Duval dévoilera ses pompes à chaleur 2026
Au salon Artibat, Saunier Duval dévoile en avant-première sa nouvelle gamme de pompes à chaleur au R290, performantes et respectueuses de l’environnement.
Saunier Duval présente ses trois nouvelles gammes de PAC air-air réversibles
Saunier Duval lance trois nouvelles gammes de pompes à chaleur air-air réversibles : VivAir Lite, VivAir Max et VivAir Multi. Ces PAC air-air connectées allient des performances chaud et froid élevées,...