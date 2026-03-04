Saunier Duval fait son Tour de France pour présenter ses nouveaux produits

Au programme :

Les nouvelles pompes à chaleur air-eau au R290 GeniaAir Classic et GeniaAir Max : simple à préconiser, à implanter et à installer grâce notamment à la nouvelle fonction Flexible Space.

Avec la fonction Flexible Space de Saunier Duval, les distances à respecter pour implanter une unité extérieure au R290 sont équivalentes aux distances minimales recommandées pour garantir le fonctionnement optimal de la pompe à chaleur.

C'est pourquoi les GeniaAir Classic et GeniaAir Max peuvent être installées absolument partout, sans aucune contrainte liée à la zone d’exclusion spécifique au R290.

La nouvelle chaudière ThemaPlus M-Condens : la toute première gamme de chaudières 3CEp sur toutes marques, avec un concept unique de mise en service préprogrammée.

En plus des produits de la marque on y retrouvera les nouveaux outils avant-vente : outil de gestion de projets PAC et hybrides et simulateur d’aides financières conçus pour faciliter votre quotidien.

