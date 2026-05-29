Saunier Duval dévoile GeniaAir Classic, sa nouvelle génération de pompes à chaleur monobloc

Une pompe à chaleur haute température et performante

GeniaAir Classic peut délivrer de l’eau chaude jusqu’à 70 °C même lorsque la température extérieure descend à ‐12 °C, ce qui permet de l’utiliser aussi bien avec des radiateurs haute température que des planchers chauffants. Elle garantit également un fonctionnement en thermodynamique jusqu’à ‐25 °C.

Le produit utilise le fluide R290, à faible impact environnemental, et intègre la fonction Flexible Space, une innovation Saunier Duval qui réduit considérablement les contraintes d’emplacement liées au fluide R290 pour simplifier l’implantation et l’installation. La gamme se compose de 6 modèles mono‐ventilateur jusqu’à 15 kW.

Conçue pour simplifier l’installation et la maintenance

L’unité extérieure pèse seulement 84 kg (pour la GeniaAir Classic 5), ce qui facilite sa manutention et son installation. La colonne et le module mural sont équipés pour fonctionner sans volume additionnel et favorisent un accès simple aux composants pour l’entretien. La connectivité Wi‐Fi via la passerelle MiGo Link est livrée de série et permet un suivi à distance et un paramétrage facilité.

La pompe à chaleur est compatible avec plusieurs configurations : chauffage seul, chauffage + eau chaude sanitaire intégré ou avec ballon déporté, ou relève d’une chaudière existante. Les ballons ECS disponibles vont de 200 à 300 litres, offrant de la flexibilité selon les besoins du logement.





Tour de France des professionnels : Les Journées Geniales

Pour permettre aux professionnels de découvrir GeniaAir Classic et les autres nouveautés 2026, Saunier Duval organise Les Journées Geniales, un Tour de France à travers 44 dates de mars à juin 2026. Ces événements proposent des démonstrations concrètes, des conseils d’installation et la possibilité de tester le produit directement sur site.

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