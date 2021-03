En janvier, GMI marque sa différence et publie un nouveau site internet de contenu éditorial. Le HUB GMI est un espace web qui informe et centralise, d’une manière différente, l’actualité du marché de la construction et de la menuiserie mais aussi des produits du Groupe Millet Industrie. Le HUB allie l’attractivité et la pertinence, grâce à des reportages terrains en vidéo et des articles sur les tendances et les chiffres actuels du marché.