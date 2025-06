A Paris, GA Smart Building a mené la rénovation lourde du siège historique du Centre National d’Études Spatiales (CNES). Construit dans les années 1970-1980, ce bâtiment de 9 200 m² fait l’objet d’une rénovation complète extérieure et intérieure, visant notamment à moderniser l’ensemble des espaces.

Après plus de 40 ans au sein de ses locaux, situés dans le quartier des Halles à Paris, le Centre National d’Études Spatiales (CNES) a décidé de redonner un petit coup de jeune à son siège social parisien.

Locataire dans le cadre d’un bail de plus de 20 ans signé avec son propriétaire Gecina, le CNES a en effet souhaité moderniser l’ensemble du bâtiment, réaménager le hall d’entrée, les espaces de travail et créer un rooftop.

Le projet, qui porte sur 9 200 m² de bureaux, a été attribué à l’issue d’un appel d’offres public. Il est porté par un groupement composé de GA Smart Building (mandataire), SK & Associés Architectes, le bureau d’étude Artelia et l’acousticien Gamba.

Des aménagements entièrement repensés

Que ce soit l’enveloppe extérieure et les espaces intérieurs, rien n’a été omis. Le sol du parvis, le mur rideau et les accès ont été entièrement redessinés pour améliorer la visibilité du bâtiment. Le hall d’entrée a également été modernisé, avec des habillages et plafonds rétroéclairés évoquant l’univers spatial du CNES.

Un patio central restructure l’ensemble pour offrir lumière naturelle et spatialité. À ce patio sera relié une cafétéria réaménagée au R+1. Celle-ci a été pensée comme un espace de rencontre pour les salariés.

Les étages accueilleront des bureaux contemporains, équipés de cloisons amovibles vitrées pour plus de transparence et de flexibilité.

Par ailleurs, la toiture terrasse du bâtiment sera transformée en un rooftop de 700 m², avec jardinières et platelage bois. Ce nouvel espace a pour but de favoriser la biodiversité urbaine et offrir un cadre de détente aux équipes.

Un projet à forte ambition environnementale

Ce projet d’ampleur vise la certification HQE Bâtiment Rénovation V1, niveau « Excellent », grâce à une conception intégrant des matériaux écologiques, des solutions performantes sur le plan énergétique, et une gestion optimisée des ressources.

« Nous sommes fiers de réaliser ce projet de modernisation du siège social d’un acteur stratégique français, situé à un emplacement emblématique en plein cœur de Paris. Ce projet illustre notre capacité à valoriser le patrimoine tertiaire existant, grâce à notre savoir-faire en rénovation lourde. Il conjugue performance environnementale et technique, qualité architecturale et confort d’usage, et il est le fruit d’une étroite collaboration avec le CNES, SK & Associés Architectes et Gecina », affirme Gilles de Jouvencel, directeur général Immobilier rénové de GA Smart Building.

« Siège du CNES depuis le début des années 1980, ce bâtiment vit aujourd’hui une totale rénovation et une transformation majeure de ses espaces, dans le respect des normes environnementales, afin d’offrir à nos salariés un cadre de travail stimulant et novateur. Le CNES a obtenu, pour la phase de conception de ce projet, la certification HQE-B Rénovation au niveau “Excellent”. Nous sommes fiers de redonner au siège du CNES une visibilité stratégique dans un quartier dynamique au cœur de Paris », ajoute Liliane Sebas, directrice de l’établissement parisien.

Par Jérémy Leduc

Photo de Une : GA Smart Building