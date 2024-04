Portes et fenêtres : la qualité française

Respect du patrimoine et personnalité

Que ce soit pour des maisons anciennes ou constructions récentes, la conception sur mesure permet de remplacer les portes et les fenêtres de caractère, ou de mettre en place des ouvrants originaux. Art & Fenêtres en propose toute une sélection : choisissez votre porte, fenêtre ou porte-fenêtre sur mesure adaptée à votre construction et à sa personnalité. Formes, matériaux, couleurs et types d’ouverture, ce fabricant français répond à toutes les attentes.

Dans le respect des exigences d’une zone de protection du patrimoine urbain ou pour l’équipement d’une maison d’architecte, Art & Fenêtres fabrique les modèles adaptés aux cahiers des charges les plus exigeants. Fort de ses 40 ans d’expérience et d’un outil de production particulièrement moderne, le fabricant français propose des solutions PVC, aluminium, bois ou Rau-Fibro.

Qualité, sécurité et isolation

Chez Art & Fenêtres, chaque produit conjugue qualité, sécurité et isolation :

Conçus pour durer

L’important lors d’une rénovation, vous souhaitez, à juste titre, installer des équipements durables dans le temps, résistants. Les portes, les fenêtres et les portes-fenêtres sont des équipements particulièrement sophistiqués et souvent soumis aux aléas des utilisations et de la météo. Art & Fenêtres fabrique chaque ouvrant pour défier les intempéries, le temps qui passe et pour résister à une utilisation quotidienne.

Compliquer l’effraction

Les fenêtres sont équipées en standard, de crémones trois points d’ancrage et les portes-fenêtres de crémones quatre points d’ancrage. Plusieurs options sont proposées pour renforcer la sécurité des ouvrants les plus exposés à l’effraction :

Poignée à clé pour fenêtres.

Renforts acier périmétraux, grande résistance à la déformation.

Vitrages feuilletés de sécurité pour les fenêtres.

Une isolation optimale

Le choix des ouvrants est déterminant en matière d’efficacité énergétique du bâtiment. Selon l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), des ouvrants vétustes, mal choisis ou mal posés peuvent représenter jusqu’à 15 % de la déperdition thermique de celui-ci.

Les produits Art & Fenêtres s’imposent comme un atout déterminant en matière de rénovation énergétique ou de respect des normes thermiques les plus exigeantes applicables au neuf. Chacun de leur composant est sélectionné pour sa résistance thermique. Le double vitrage Thermiance® hyperisolant des fenêtres offre une performance quatre fois supérieure au simple vitrage. En périphérie, les joints élastomères assurent une étanchéité contre les transferts d’air entre les milieux intérieur et extérieur. Ces caractéristiques et ses solutions techniques évitent la perte de chaleur en hiver et de fraîcheur en été. Les ouvrants Art & Fenêtres conjuguent confort et économies d’énergie.

Une pose dans les règles de l’Art

Construction neuve ou rénovation de l’ancien, la pose d’une porte, d’une fenêtre ou d’une porte-fenêtre doit toujours être parfaite pour garantir l’efficacité thermique attendue. Un travail mal exécuté peut entraîner des courants d’air et anéantir l’efficacité thermique d’un modèle ultra-performant. La qualité de la pose passe par des ajustements au millimètre près ! Grâce à son réseau national de spécialistes. Art & Fenêtres met ses clients en relation avec un artisan qualifié. La garantie d’une pose de porte, de fenêtre ou de porte-fenêtre dans les règles de l’art !

Choix et devis

Simple et efficace, le configurateur en ligne sur le site d’Art & Fenêtres permet au client de tester les options possibles en présentant à chaque simulation un aperçu très réaliste. Très apprécié, cet outil facilite largement l’identification de la solution la plus pertinente. Lorsque cette dernière est définitivement arrêtée, la remise d’un devis en ligne sans engagement permet de budgétiser le projet et de se projeter davantage.

De nombreux labels

Fondée en 1981, le réseau Art & Fenêtres a développé un savoir-faire unique et reconnu dans le secteur du bâtiment, à la rénovation comme à la construction. Ses usines du nord et l’ouest de la France fournissent un haut de gamme très apprécié des maîtres d’œuvre. Son souci de la qualité, du choix des matériaux au contrôle final avant livraison, lui a valu l’obtention de nombreux labels :

Cekal : qualité et étanchéité des doubles vitrages pendant 10 ans.

: qualité et étanchéité des doubles vitrages pendant 10 ans. NF CSTBat : produits certifiés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.

: produits certifiés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. NF : qualité de fabrication des profilés PVC et Aluminium.

: qualité de fabrication des profilés PVC et Aluminium. ACOTHERM : respect des normes d’isolation thermique et acoustique.

: respect des normes d’isolation thermique et acoustique. Qualicoat : qualité du laquage de l’aluminium.

: qualité du laquage de l’aluminium. Qualimarine : qualité de la préparation de surface avant laquage.

: qualité de la préparation de surface avant laquage. BBC : respect des exigences des maisons Bâtiment Basse Consommation (BBC) conforme RT 2012.

: respect des exigences des maisons Bâtiment Basse Consommation (BBC) conforme RT 2012. Qualiparc : Norme Européenne pour les menuiseries mixtes.

: Norme Européenne pour les menuiseries mixtes. PEFC : certification de la chaîne de production.

Sûr de la qualité de ses produits, Art & Fenêtres est le seul fabricant à garantir à vie toutes ses menuiseries !