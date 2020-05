Après avoir collecté les chutes de revêtements de sol sur les chantiers ou en fin d’usage, Tarkett les recycle dans l'un de ses centres de recyclage spécialisés et les transforme en matière première de haute qualité utilisée pour fabriquer de nouveaux revêtements.



Les avantages du programme :



ReStart® est un service sans frais* qui permet de gérer les chutes de pose propres d‘installation et les revêtements de sol en fin d’usage** de manière simple et efficace et d’obtenir un certificat de traçabilité complet et transparent.