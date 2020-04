La dernière révision du Document Technique d’Application délivré par le CSTB et l’emploi des plaques fibres comme voile de contreventement de bâtiments à ossature bois a donné lieu à de nouvelles possibilités d’application du procédé. Les plaques fermacell permettent de réaliser une paroi contreventante intérieure et/ou extérieure. A une finition par bardage vient aujourd’hui s’ajouter la possibilité d’une finition par ETICS directement rapportée sur la plaque fermacell; un atout majeur en terme d’isolation thermique par l’extérieur (ITE). De plus, et moyennant l’ajout de quelques fixations supplémentaires, l’emploi de plaques fermacell comme élément structurant de bâtiments à ossature bois est désormais possible en zone de sismicité. Un atout de plus au regard de la règlementation sismique devant être observée aujourd’hui.