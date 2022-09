PRB au salon BATIMAT : rendez-vous du 3 au 6 octobre 2022 - Paris Porte de Versailles

PRB vous donne rendez-vous lors du Mondial du Bâtiment, pour le salon BATIMAT au Hall 1 stand M68/72 qui se déroulera du 03 au 6 octobre 2022 inclus à Paris Expo (Porte de Versailles).

Le salon BATIMAT est le rendez-vous incontournable pour les professionnels du bâtiment. L’écologie, le climat, l’environnement étant au coeur de toutes les préoccupations, cette année, BATIMAT a choisi de valoriser davantage les savoir-faire et innovations du bâtiment en matière de développement durable auprès de tous les professionnels.

Présentation complète de la gamme PRB Responsable & Durable

BATIMAT est l’occasion pour les professionnels du bâtiment de présenter et découvrir de nouvelles solutions et de nouveaux produits innovants pour préserver à long terme notre planète. PRB premier et seul acteur à proposer une offre complète bas carbone, permet ainsi de répondre à une demande de construction plus responsable pour contribuer à la réduction de l’impact environnemental des constructions neuves ou les rénovations / réhabilitations, tout en assurant le confort et la sécurité des occupants.



Ainsi, dans nos gammes façade, colle & sol et mortiers spéciaux, plusieurs produits sont déjà disponibles avec une empreinte carbone réduite jusqu’à -69%, et d’autres nouveautés seront bientôt à découvrir.



Retrouvez notre PRB MONOCOUCHE SEMI-ALLÉGÉ R&D et PRB SOUS-ENDUIT R&D pour vos travaux de façade. Mais aussi, le PRB CHAPE PRO R&D, PRB COLLE PRO R&D et PRB RAGRÉAGE PRO R&D pour nos produits de la gamme colle & sol, et enfin le PRB BÉTON R&D, PRB MORTIER BTC M2.5 R&D, PRB MORTIER BTC M5 R&D, PRB MORTIER DE MONTAGE M10 R&D, pour l’utilisation de mortiers spéciaux.

La Brique en Terre Crue (BTC) sera-t-elle l’avenir du bâtiment ?

Le réchauffement climatique est une réalité. Consciente de ses responsabilités, PRB se mobilise pour poursuivre son engagement dans cette lutte en proposant des produits éco conçus et répondre aux enjeux de demain à travers sa gamme R&D et l’utilisation de la terre crue.



Les PRB MORTIER BTC M2.5 R&D et M5 R&D sont tous les deux des mortiers spéciaux sans ciment. Disponibles en sacs de 25 kg, ils sont faciles d’utilisation, prêt à l’emploi et servent exclusivement à la mise en oeuvre de briques en terre crue en intérieur et extérieur.



Sa mise en oeuvre doit se faire selon les règles de la maçonnerie et s’applique généralement à l’aide d’une truelle. La brique de terre crue offrira à l’utilisateur une excellente inertie thermique et un confort isolant phonique absolu. La différence entre ces deux mortiers s’opère essentiellement sur la variation sismique du sol afin de proposer une amplitude suffisante.

PRB MORTIER BTC M2.5 R&D

Empreinte carbone réduite de 48%*

Mortier sans ciment

Adapté aux maçonneries d’éléments en terre crue / compressée

Grande perméabilité à la vapeur d’eau

EN 998-2 Type G cat M2.5

* Calcul réalisé en comparaison d’un produit de la même catégorie et sur une même unité fonctionnelle et une même durée de vie de référence (consulter la FDES sur le site INIES).

PRB MORTIER BTC M5 R&D

Empreinte carbone réduite

Garanti sans ciment

Adapté aux maçonneries d’éléments en terre crue / compressée

Grande perméabilité à la vapeur d’eau

EN 998-2 Type G cat M5

* Réduction de l’empreinte Carbone par rapport à un produit de la même catégorie de notre gamme PRB.

À vos agendas !

Salon BATIMAT

RDV du 03 au 06 octobre 2022 Paris Expo (porte de Versailles)

Hall 1, stand M68/72

