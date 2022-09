LEUL Menuiseries : Une Nouvelle gamme aluminium série 5700 visible et 5200 caché Communiqué | 20.09.22

Cette nouvelle gamme de menuiseries alu en dormant de 70 mm, équipée de ruptures de ponts thermiques larges et renforcés permet d'optimiser les performances et ainsi de répondre aux demandes environnementales, thermiques et acoustiques entrées en vigueur (RE 2020). Elle joue la carte de séduction, de la finesse, d’un design élégant et contemporain. Ces deux séries permettent de repousser les limites dimensionnelles tout en privilégiant la lumière.