Nuanciers Harmony : les nouveaux nuanciers peinture & revêtement PRB

Nous retrouvons donc deux nouveaux formats de nuancier : un nuancier carte et un nuancier liasse, entièrement dédiés aux gammes peintures et RPE PRB.

Le format carte dépliante permet d’avoir facilement une vision d’ensemble des teintes Harmony, grâce à ses 96 cm de largeur en ouverture complète.

Le dépliant carte est facilement transportable grâce à la bande de maintien qui permet de le conserver en format plié de 31x8cm.

Le verso du dépliant transmet les valeurs de cette nouvelle gamme de couleurs Harmony et des exemples de composition avec ses teintes en fonction de différentes typologies de bâtiments.

Le format liasse, plus classique, permet quant à lui de venir valider de manière définitive le choix d’une teinte.

Les lèches de teintes, plus grandes, permettent de mieux évaluer le rendu de la couleur et/ou de la comparer avec la couleur existante du support.

Les lèches de teintes, toutes contretypées, permettent d’avoir un rendu couleur le plus fidèle possible au rendu final.

L’effet grainé apporté sur les lèches de teintes permettent aussi d’avoir un rendu plus proche des peintures et RPE PRB.

La liasse dispose également d’outils intégrés : calques et fissuromètre.

Pour l’occasion, l’éventail des teintes a été révisé :

Plus de choix pour les blancs et les gris : ces teintes, très prisées, offrent désormais une palette plus riche.

Une sélection de couleurs plus ciblée et pertinente avec l'ajout de teintes manquantes et de liaison.

Les teintes vives ont été soigneusement ajustées pour garantir une meilleure harmonie et un rendu optimal.

Les noms des différentes teintes ont également été retravaillés, associés chacun à un nom évocateur, facilitant ainsi le choix et permettant de mieux visualiser les teintes. Par exemple, nous retrouvons des couleurs comme "HARMONY Vert Boréal", rendant l'expérience plus intuitive et agréable.

Harmony comporte une sélection finale de 253 teintes, dont 45 teintes SUN+ (teintes PRB à base de pigments froids réfléchissant les rayonnements infrarouges, permettant de réaliser des teintes soutenues en façade).

Pourquoi un nom tel que « HARMONY » ?

Le choix du nom HARMONY n'est pas un hasard. Il reflète parfaitement notre vision et notre engagement envers nos clients et la nature. Voici les raisons derrière ce choix :

Être en harmonie : HARMONY symbolise notre désir de créer des couleurs qui s'intègrent parfaitement à tous vos projets, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs.

Mettre en harmonie : ce nuancier vise à harmoniser les différents éléments de vos espaces, en offrant des teintes qui se complètent et se mettent en valeur mutuellement.

Harmonie avec la nature : Nos couleurs s'inspirent de la nature et cherchent à créer un lien entre votre espace de vie et l'environnement naturel.

Calme et paix : HARMONY est conçu pour apporter une sensation de sérénité et de bien-être à vos espaces, grâce à des couleurs douces et équilibrées.

Pourquoi choisir HARMONY ?

HARMONY n'est pas seulement un nuancier, c'est une nouvelle façon de penser la couleur. Il est conçu pour vous offrir :

Une meilleure expérience utilisateur grâce à des formats pratiques et des noms de couleurs évocateurs.

Une palette plus adaptée aux besoins actuels, en suivant les tendances et en assurant une continuité dans les choix de couleurs.

Retrouverez ci-dessous la vidéo de présentation des nuanciers Harmony.

Pour en savoir plus exit_to_app